Boštjana M. Zupančiča niso uvrstili med kandidate

Boštjan M. Zupančič na evropskih volitvah ne bo kandidiral za francosko evroskeptično stranko UPR

Boštjan M. Zupančič

© Borut Krajnc

Nekdanji sodnik Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP) Boštjan M. Zupančič, ki v zadnjih letih javnost razburja s svojimi skrajno desnimi stališči in izjavami, na majskih evropskih volitvah ne bo kandidat francoske populistične stranke Republikanske ljudske unije (UPR). To je razvidno z liste, objavljene na spletni strani francoskega notranjega ministrstva.

Zupančič je sicer februarja za STA potrdil, da je sprejel vabilo predsednika stranke Francoisa Asselineauja h kandidaturi. Nedavno je pojasnil, da so se dogovorili, da ga bo UPR dala na listo za evropske volitve, a ni vedel, ali so to tudi dejansko storili.

Republikanska ljudska unija se zavzema za izstop Francije iz EU in zveze Nato.

Nekdanjega ustavnega sodnika na listi, ki se imenuje Skupaj za frexit in je objavljena na spletni strani francoskega notranjega ministrstva, ni.

Boštjan M. Zupančič je francosko državljanstvo pridobil pred petimi leti. Stranki UPR se je, kot je povedal, pridružil januarja letos. Republikanska ljudska unija se zavzema za izstop Francije iz EU, evropske monetarne unije in zveze Nato.