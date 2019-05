Zemlja je izgubila svojo odvetnico

Po smrti Polly Higgins njena skupina nadaljuje s prizadevanji za vključitev ekocida med kazniva dejanja za najhujše zločine

Polly Higgins (1968 - 2019)

© PollyHiggins.com

Polly Higgins, okoljske aktivistke, ki je pred devetimi leti OZN predlagala, naj »ekocid« vključi med kazniva dejanja za najhujše zločine, za katerega bi odgovorni morali odgovarjati pred Mednarodnim kazenskim sodiščem (ICC), ni več. Prodala je hišo in pustila dobro plačano službo odvetnice ter se povsem posvetila pripravi zakona, na podlagi katerega bi vodilni v podjetjih in ministri v vladah kazensko odgovarjali za škodo, ki jo povzročajo okolju. Na spletni strani svoje organizacije je Polly Higgins zapisala, da je potreben zakon, ki bi spremenil svet.

Ugotovila je, da je Rimski statut Mednarodnega kazenskega sodišča (ICC) vključeval ekocid kot kaznivo dejanje, a je bil iz končne različice umaknjen. Leta 2010 je na OZN poslala predlog za njegovo vključitev med kazniva dejanja Rimskega statuta, ki je pravna podlaga za delo ICC.

Ekocid je opredelila kot »obsežno izgubo, poškodovanje ali uničenje ekosistemov na določenem območju, ki prebivalcem bistveno zmanjša ali bo zmanjšalo mirno uživanje«. Na tej podlagi so leta 2011 na britanskem vrhovnem sodišču izvedli navidezni sodni postopek zaradi ekocida, ki je dokazal, da je tak postopek legalno mogoč. Polly Higgins je po tem procesu postala mednarodno znana.

Čez nekaj časa je ugotovila, da nevladne organizacije in organizacije, ki delijo subvencije, niso pripravljene podpreti njenega predloga za vključitev ekocida v Rimnski statut, ker ocenjujejo, da je bodisi preveč tvegan bodisi preveč sporen. Vlade in bogate razvite države ga ne podpirajo, ker so preveč povezane z onesnaževalci. Zaradi tega se je obrnila na majhne države, ki jih podnebne spremembe najbolj ogrožajo, zato imajo največji interes za vključitev ekocida v Rimski statut. V letu 2017 je ustanovila sklad, prek katerega njena skupina strokovnjakov pomaga tem državam, da bi s svojimi prizadevanji uspele.

Za prvo knjigo Eradicating Ecocide: Laws and Governance to Prevent the Destruction of Our Planet je dobila nagrado People’s Book prize, ki jo podeljujejo na podlagi glasovanja javnosti. V drugi knjigi Earth Is Our Business je objavila osnutek zakona o ekocidu in obtožbe, ki so bile uporabljene v navideznem sodnem postopku v Veliki Britaniji.

Lani je skupina njenih strokovnjakov začela preverjati, ali bi bilo mogoče Benu van Beurdenu, predsedniku uprave družbe Royal Dutch Shell, in Marjanu van Loonu, predsedniku uprave družbe Shell Nederlands, soditi zaradi ekocida. Spis za predložitev mednarodnemu kazenskemu sodišču (ICC) še pripravljajo. Preden je umrla, je Polly Higgins dejala, da bo njena skupina nadaljevala njeno delo. Podporniki so jo skupaj s soprogom Ianom Lawriem na zadnjo pot pospremili oblečeni v oblačila pisanih barv.