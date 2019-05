Bo Evropa zrušila Orbanov medijski imperij?

Mednarodni mediji, ki jih Orban ne more nadzirati, so do madžarskega predsednika veliko bolj kritični kot domači oziroma tisti, ki jih ima v lasti

© pxhere.com

Evropska komisija preučuje, ali naj proti Madžarski uvede postopek zaradi nedovoljene državne pomoči fundaciji Central European Press and Media Foundation (KESMA). Fundacija, ki ima po poročanju portala Politico tesne povezave s stranko predsednika madžarske vlade Viktorja Orbana Fidesz, je bila ustanovljena novembra lani z združitvijo več sto madžarskih medijev, ki podpirajo vlado. Na podlagi sklepa, ki ga je podpisal predsednik Orban, zanjo ne velja madžarska zakonodaja za področje medijev in varstva konkurence. Opozicijske stranke trdijo, da je ustanovitev fundacije ukrep stranke Fidesz za zmanjšanje medijske pluralnosti na Madžarskem.

Skupina poslovnežev in politikov, ki so blizu Viktorju Orbanu, je po poročanju Reutersa konec lanskega leta v Londonu ustanovila mednarodno tiskovno agencijo. Uradno z namenom poročati predvsem o dogajanju v Srednji in Vzhodni Evropi. Mednarodni mediji, ki jih ne more nadzirati, so do Orbana in njegove politike veliko bolj kritični kot domači oziroma tisti, ki jih ima v lasti. Reuters na podlagi člankov, ki jih objavlja, ugotavlja, da je nova agencija do njega bolj prijazna.

Skupina poslovnežev in politikov, ki so blizu Viktorju Orbanu, je konec lanskega leta v Londonu ustanovila mednarodno tiskovno agencijo, ki je, sodeč po objavljenih člankih, madžarskemu predsedniku zelo naklonjena.

Podjetje V4NA je v Londonu registriral madžarski veleposlanik v Veliki Britaniji Kristof Szalay-Bobrovniczky. Arpad Habony, Orbanov tesni sodelavec in siva eminenca stranke Fidesz, je prejšnji mesec prek svojega londonskega svetovalnega podjetja Danube Business Consulting odkupil 40-odstotni delež, skupina New Wave Media, ki je v lasti fundacije KESMA, pa je od veleposlanika odkupila 57-odstotni delež.

Ime podjetja oziroma agencije V4NA po razlagi njenih predstavnikov pomeni, da je njeno poročanje osredotočeno na štiri višegrajske države, ki so Madžarska, Češka, Slovaška in Poljska. Za Reuters so v V4NA pisno pojasnili, da ponujajo evropske novice s »konservativnim, desničarskim pogledom«. Na vprašanja o povezavah z Orbanom niso odgovorili. Da podpira Orbanovo politiko nasprotovanja priseljevanju, je mogoče razbrati iz naslovov člankov: Migrant je ubil ženo, potem, ko je prevzela krščanstvo, Priseljevanje je vojna med kulturami in civilizacijami.

Za Guardian je Zoltán Kovács, tiskovni predstavnik Viktorja Orbana, povedal, da agencija z vlado nima nič. Na vprašanje o vpletenosti veleposlanika v Londonu pa je odgovoril, da lahko našteje veliko primerov iz nemške ali britanske politike, kjer so ljudje povezani s politiko in mediji.

Omenjena agencija objavlja zgodbe z naslovi, kot sta Dvajset tisoč teroristov bo letno prišlo v Evropo, Begunec iz Sirije je posilil najstnico.

Po poročanju Guardiana je agencija zdaj objave ideološko obarvanih novic zmanjšala in se osredotoča predvsem na šport, kulturo in družabne zadeve. Še vedno pa objavlja veliko zgodb z vsebinami proti priseljevanju. To so zgodbe z naslovi, kot sta Dvajset tisoč teroristov bo letno prišlo v Evropo, Begunec iz Sirije je posilil najstnico. Članki so na voljo le naročnikom. Na spletni strani ni navedeno, koliko znaša naročnina in kakšni so pogoji za naročnike.

Češka in slovaška vlada z uporabo V4 za višegrajske države v imenu agencije naj ne bi bili zadovoljni. Njihovi viri so za Guardian dejali, da agencija predstavlja izključno stališča Madžarske.