Odprti za spremembe

Včerajšnja (ampak tudi jutrišnja) novica je, da je človeška vrsta s svojim življenjskim slogom, stalno rastjo, kapitalizmom in tehnologijami, ki temeljijo na uporabi fosilnih goriv, uničila in še naprej ogroža habitate in populacije drugih vrst do te mere, da kmalu ne bo ostalo veliko živalskega sveta, razen tistega, ki je del prehranjevalne verige ali masovne vzreje (pa še ta ni vzdržen).

Ogrožen je tudi »doomsday vault« - trezor semen, ki je bil zgrajen deset let nazaj na severu Norveške z namenom ohranjevanja rastlinskih vrst v primeru konca sveta, zdaj pa se ta regija segreva hitreje kot katero koli drugo področje na svetu.

Vendarle je pri branju apokaliptičnih medijskih zapisov o koncu sveta treba biti tudi previden. Ne zaradi tega, ker ljudje dejansko ne uničujemo planeta, temveč zaradi tega, ker (naj)večkrat pozabijo omeniti, da učinkoviti ukrepi za boj proti podnebnim spremembam že obstajajo. Sodnemu dnevu se za zdaj še lahko izognemo – s (političnimi) spremembami!

