Revolucija ni končana

Ala Kheir

Sudanskim protestnikom je uspelo to, kar ni uspelo Mednarodnemu kazenskem sodišču in mednarodni skupnosti - Omarja al-Bashirja so spravili v zapor. Po odstavitvi al-Bashirja je oblast prešla v roke vojaškega tranzicijskega sveta, katerega je sprva vodil Ibn Ouf, nato pa al-Burhan. Prvi je zaradi nepopularnosti zdržal en dan, drugi ostaja na čelu države, oba pa zaradi svoje vloge v konfliku v Darfurju in drugih vojaških akcijah v regiji ne uživata civilne podpore.

Mesec dni po odstranitvi al-Bashirja se protesti v Sudanu nadaljujejo. Protestniki pravijo, da ne bodo odnehali, dokler vojaški tranzicijski svet ne preda vodenja civilni oblasti, ki bi nato organizirala volitve.

Neuspeh revolucije v Egiptu leta 2011 služi kot pomemben opomnik, da diktatorja zlahka zamenja diktator. Sudanci, kot tudi njihovi alžirski kolegi, ki vodijo svoj upor, se dobro zavedajo lekcije arabske pomladi. Da bi dosegli demokracijo, morajo premagati najmočnejšo institucijo v državi - vojsko.

Agrument ustvarja Danes je nov dan.