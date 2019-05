V ZDA potrjen zakon proti pravici do splava, tudi v primeru posilstva

Ameriška zvezna država Alabama želi ženskam odvzeti eno od temeljnih človekovih pravic, pravico do samoodločanja o svojem telesu

"Pro life" shod proti pravici do splava v ameriški zvezni državi Tennessee pred nekaj leti

© Brian Stansberry /WikiCommons

Senat ameriške zvezne države Alabame je včeraj z veliko večino potrdil predlog zakona o skoraj popolni prepovedi splava, ki zdravnikom (ki bi ženskam pomagali pri prekinitvi nosečnosti) grozi z 99 leti zapora. Predstavniški dom državnega kongresa je predlog že potrdil, obenem pa nihče ne dvomi tudi v podpis republikanske guvernerke Kay Ivey.

Celotna zvezna država Alabama ima sicer le tri klinike, kjer lahko ženske opravijo splav. Tudi zdravnikov ali zdravnic, ki bi lahko tvegale 99 let zaporne kazni, je le peščica.

Podporniki zakona v Alabami niso dovolili niti izjeme v primeru posilstva ali incesta. Prepovedali so vsa dejanja, povezana s splavom, razen v primeru, da gre za ogroženost življenja nosečnice ali zarodka. Celotna zvezna država Alabama ima sicer le tri klinike, kjer lahko ženske opravijo splav. Tudi zdravnikov ali zdravnic, ki bi lahko tvegale 99 let zaporne kazni, je le peščica.

Ukrep Alabame prihaja po tem, ko je Georgia pretekli teden postala šesta zvezna država ZDA z zakonom o "bitju srca", ki prepoveduje splav v trenutku, ko se pri zarodku zazna srčni utrip. Noben zakon sicer ni v veljavi, ker so obtičali na sodiščih.

Zakon Alabame, eden od tistih, ki jih v zadnjem času sprejemajo ameriške zvezne države z republikansko večino, je del kampanje nasprotnikov pravice do splava v ZDA.

Zakon Alabame, eden od tistih, ki jih v zadnjem času sprejemajo ameriške zvezne države z republikansko večino, je del kampanje nasprotnikov pravice do splava v ZDA. Tako imenovane "pro-life" skupine in organizacije upajo, da jim bo uspelo spremeniti odločitev vrhovnega sodišča iz leta 1973 v primeru Roe proti Wade, s katero so Američanke leta 1973 dobile pravico do splava.

Nacionalna organizacija za ženske je prepoved pravice do splava v sporočilu za javnost označila za neustavno, Dodali so, da gre za "jasne namene zbiranja politične podpore za predsedniške kandidate, ki tej pravici nasprotujejo".

PREBERITE SI TUDI >> Pozitiven odnos do življenja? Oglaševalska akcija Zavoda Živim, ki nasprotuje pravici žensk do splava.