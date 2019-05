Smetiščni kresovi

Požari lahko izbruhnejo, ker se odpadki kopičijo

Požar na območju družbe Ekosistemi v Straži pri Novem mestu, 21. julij 2017. 7500 ton ožganih odpadkov še danes čaka na odvoz.

© Borut Krajnc

Požari v objektih za ravnanje z odpadki so v zadnjih dveh letih v Sloveniji postali stalnica. Nazadnje je prejšnji teden zagorelo v skladišču odpadkov družbe Publicus v Suhadolah pri Komendi. Zagorelo je okoli 2000 ton tako imenovane lahke frakcije odpadkov, ki jih je Publicus začasno skladiščil in ki čakajo na odvoz na sežig v tujino. Kot so po požaru ugotovili inšpektorji, podjetje za več kot petkrat presega količino odpadkov, ki jo glede na okoljevarstveno dovoljenje lahko skladiščijo na območju. Prav preprečevanje pretiranega kopičenja odpadkov je eden ključnih ukrepov za varstvo pred požarom.