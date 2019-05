Krvava sled od Norveške do Slovenije

Esesovec Kurt Stage, čigar krutost je osupnila gledalce v kinodvoranah, je mučil in pobijal tudi v naših krajih

Jablane, na katere so Nemci februarja 1945 obesili 98 ljudi, za zločin je med drugim odgovoren Kurt Stage

© Muzej novejše zgodovine Celje

Pred slabim mesecem je v kinematografe prišel norveški film 12. mož: govori o terorju, ki ga je med drugo svetovno vojno na Norveškem izvajal Kurt Stage, eden lokalnih poveljnikov zloglasnega SS. Zagrizeni nacist, ki se je Hitlerjevi stranki pridružil že leta 1925, je v obdobju 1942–1944 deloval v Trömsu, kjer je ustrahoval lokalno prebivalstvo in zatiral vsakršno sled upora; posebej je bil obseden z lovom na Jana Baalsruda, v Britaniji izurjenega komandosa, ki je s skupino soborcev skušal razstreliti nemško letalsko bazo. Operacija Martin, kar je bilo kodno ime njihovega podviga, je spodletela zaradi izdajstva, Stage in njegovi esesovci pa so Baalsruda še dva meseca neuspešno lovili po norveški divjini.