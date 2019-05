»Ljubezen ne izbira, zakaj bi ti?«

Parada ponosa letos prvič v Mariboru

Prizor iz ene izmed ljubljanskih parad

© Borut Krajnc

Maribor bo poleg Ljubljane drugo mesto v Sloveniji, ki bo dobilo svojo parado ponosa. V štajerski prestolnici jo bodo prvič organizirali 29. junija (prej bo potekal spremljevalni program), poleg skupine prostovoljcev programa Maribor skozi rožnata očala pa parado soorganizirata tudi Mladinski kulturni center Maribor in romunska organizacija Go Free v okviru mednarodnega projekta Združeni s ponosom.

Ideja o mariborski paradi ponosa je rasla počasi, več let, postopoma in s programi, namenjenimi LGBT+ vsebinam. Odločitev, da bodo parado letos tudi realizirali, je padla lani.

Se bo mariborska parada razlikovala od ljubljanske, ki vsako leto prinaša tudi močno politično sporočilo? Marja Guček, ena od organizatoric, meni, da so vse parade aktivistično-politične in spominjajo na pot, ki jo je LGBT+ skupnost od prvih uporov pred 40 leti že prehodila, hkrati pa opominja, da kljub tej tradiciji boja za pravice nekatere skupine zaradi svoje spolne usmerjenosti, spolne identitete in spolnega izraza še vedno niso sprejete. »Za motiv prve parade v Mariboru smo izbrali slogan ’Ljubezen ne izbira, zakaj bi ti?’, ki v prvi vrsti nagovarja posameznike,« dodaja Marja Guček.

Omenjeni slogan najbolje opiše osebna zgodba sodelujočega: »Maribor potrebuje parado zato, ker se želim po mestu sprehajati s fantom z roko v roki brez obsojajočih pogledov okolice. In to ne zgolj v času parade, temveč vsak dan v letu.« Organizatorji so do zdaj naleteli tudi na sovražni govor v obliki sporočil prek spleta. Tega sproti prijavljajo policiji, na samem dogodku pa bo dobro poskrbljeno za varnost.

Na paradi bo sodeloval tudi Renato Volker, veteran slovenske LGBT+ scene, ki je soorganiziral prvo ljubljansko parado ponosa in nastopal na zagrebških in londonskih paradah. Pravi, da je počaščen, da je lahko del prve parade v rojstnem Mariboru. »Predvsem v Londonu je prajd postal del turistične ponudbe, je manj političen in bolj zabavljaške narave. Tudi število udeležencev je neprimerljivo. Sporočilo pa ostaja isto. V prvi vrsti gre za vidnost, za dviganje zavesti družbe in še posebej samozavesti LGBT+ populacije,« pravi Volker.

Kdo bo govoril in nastopil na mariborski paradi ponosa, še ni uradno potrjeno, so pa organizatorji govorce in izvajalce že povabili k sodelovanju. Pa bo imel nagovor, kot je navada v Ljubljani, tudi mariborski župan? Marja Guček navaja, da prek financiranja programa Maribor skozi rožnata očala mestna občina posredno že podpira izvedbo parade. Želijo si, da bi imel nagovor tudi mariborski župan Saša Arsenovič, saj bi tako mesto na najvišji politični ravni pokazalo, da podpira vrednote vključujoče, strpne in enakopravne družbe.

Organizatorji na štajerski paradi ponosa pričakujejo tudi obiskovalce iz bližnje tujine (Hrvaška, Avstrija, Madžarska) ter iz drugih mest in regij po Sloveniji. Na prvi paradi pričakujejo nekaj sto ljudi, vabljeni pa so vsi, ki podpirajo človekove pravice in verjamejo, da smo v pravni državi vsi enakopravni – ljubezen ne izbira.