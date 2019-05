Moč teorij zarot

B Rosen / flickr

V vsakdanjem diskurzu se vse pogosteje srečujemo s takšnimi in drugačnimi teorijami zarot. Nekatere, kot je na primer ideja o ploščati Zemlji, so relativno neškodljive, druge pa imajo precej resne posledice. Med najhujše zagotovo spada gibanje proti cepljenju, ki povzroča izbruhe hudih bolezni, kot so ošpice.

Teorije zarot se redno pojavljajo tudi v politiki. V tujini izstopa Donald Trump, ki ga navdihujejo posamezniki, kot je Alex Jones, hitro pa jih najdemo tudi doma. Takšno širjenje polresnic le-tem daje legitimnost in jih tako naredi mnogo bolj nevarne, kot je očitno na primeru zanikanja klimatskih sprememb.

Širjenje teorij zarot je težko ustaviti. Vendar, ko to poskušamo, ne pozabimo, da ljudje ne spremenijo svojega mnenja, ko jim pokažeš, da nimajo prav, temveč ko jim pokažeš, da delujejo proti svojim interesom. Morda morate svojemu anti-vakser prijatelju samo pojasniti, da brez cepilne knjižice njihov otrok ne bo mogel študirati na Harvardu.

Agrument ustvarja Danes je nov dan.