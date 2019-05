Sova kar javno išče nove sodelavce

Obveščevalno-varnostna agencija je prvič javno objavila prosta delovna mesta

Stavba Slovenske obveščevalno-varnostne agencije (Sova)

© arhiv Mladine

Slovenska obveščevalno-varnostna agencija (Sova) prvič javno objavlja prosta delovna mesta. "Izjemno malo novih zaposlitev v agenciji v preteklih letih, hiter tehnološki razvoj ter spreminjajoča se narava in oblika sodobnih varnostnih groženj in tveganj agenciji kot organizaciji narekujejo okrepitev in osvežitev z novimi in mlajšimi kadri," so zapisali v sporočilu za javnost.

Čeprav Zakon o Sovi omogoča sklenitev delovnega razmerja v agenciji brez razpisa ali objave, se je agencija odločila, da prosta delovna mesta vseeno javno objavi. "Konec januarja letos je agencija na svoji spletni strani že objavila poročilo o svojih aktivnostih, z aktualno objavo delovnih mest pa želi narediti naslednji korak k zastavljenemu povečanju transparentnosti delovanja in doseči čim večji krog zainteresirane javnosti, omogočiti javnosti v čim večji možni meri vpogled v svoje delo, krepiti komunikacijski kanal z javnostjo in izgrajevati zaupanje v delo agencije," dodajajo.

"Hiter tehnološki razvoj ter spreminjajoča se narava in oblika sodobnih varnostnih groženj in tveganj agenciji kot organizaciji narekujejo okrepitev in osvežitev z novimi in mlajšimi kadri."

Kot pravijo, želijo l sodelovanju pritegniti dinamične in motivirane sodelavce, ki jih zanima delo na obveščevalno-varnostnem področju, jih delovni izzivi motivirajo in so se pripravljeni prilagoditi posebnostim zaposlitve v agenciji.

Aktualno objavo o prostih delovnih mestih boste našli na tej spletni povezavi.