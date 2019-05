Delite naprej in opozorite vse, ki koristijo Airbnb!

Vdor v sistem Airbnb je finančno oškodoval številne uporabnike. Strokovnjaki opozarjajo, da nevarnost še ni mimo in svetujejo, da nemudoma zamenjate geslo.

Tudi Twitter je poln pritožb oškodovanih uporabnikov Airbnb

Številni uporabniki storitve Airbnb prek spleta opozarjajo, da so bili oškodovani, saj so jim neznani storilci z bančne kartice ukradli denar pod pretvezo, da so plačali za nastanitev. Lažne rezervacije lahko uporabnike stanejo tudi več tisoč evrov, zato strokovnjaki svetujejo, da nemudoma zamenjate geslo ter izbrišete podatke o plačilni kartici, če imate shranjene v svojem računu na spletni strani Airbnb.

O prevari poročajo tako tuji, kot tudi slovenski uporabniki. Eden od njih slovenskih je prijavil škodo v višini nekaj sto evrov, nepridipravi pa so njegov profil na strani Airbnb, po tem, ko so opravili lažno rezervacijo in vzeli denar z njegovega računa, izbrisali. O podobnih primerih pišejo mediji po vsem svetu.

Tehnoportali poročajo, da gre za visokotehnološko prevaro, ki je zelo sofisticirana, zato se ji je težko izogniti in priporočajo previdnost. Še posebej pri shranjevanju podatkov plačilnih kartic direktno v vaš račun oziroma profil.

Število oškodovanih po svetu trenutno še ni znano, kot tudi ne celotna višina zneska, ki jo je prevarantom uspelo izmakniti z računov uporabnikov storitev Airbnb, pritožbe pa se množijo tudi prek Twitterja in Facebooka.

Oškodovana uporabnica storitve Airbnb na Twitterju

