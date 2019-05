Googlov ples po Trumpovih taktih

Googlova odločitev o prekinitvi sodelovanja s Huaweijem je povezana s problemom omejevanja dostopa do najbolj vsestranskih in privlačnih spletnih platform

© U.S. Army Spc. Ayla Seidel / www.dvidshub.net

ZDA so prepoved poslovanja s kitajskim tehnološkim velikanom Huawei v ponedeljek preložile za 90 dni. Kot so pojasnili na ameriškem ministrstvu za trgovino, je potrebnega nekaj manevrskega prostora, da bi se izognili hudim motnjam na trgu. Huawei in ameriški tehnološki velikan Google medtem iščeta rešitev za težave, ki jih imata zaradi prepovedi.

Ameriško ministrstvo za trgovino je v ponedeljek poudarilo, da odložitev prepovedi poslovanja s Huaweijem ne spreminja odločitve predsednika Donalda Trumpa o prepovedi poslovanja s tujimi telekomunikacijskimi podjetji, ki predstavljajo tveganje za nacionalno varnost ZDA. Kot so pojasnili, so Huaweiju le izdali začasno dovoljenje, ki bo temu tehnološkemu gigantu omogočil poslovanje z ameriškimi podjetji.

»Začasno splošno dovoljenje operaterjem daje čas, da sklenejo dogovore z drugimi, ministrstvu pa manevrski prostor za določitev dolgoročnih ukrepov za ameriška in tuja telekomunikacijska podjetja, ki so trenutno odvisna od Huaweijeve opreme,« je po poročanju STA pojasnil ameriški minister za trgovino Wilbur Ross.

»Ne moremo biti izolirani od sveta ... Izdelamo lahko enake čipe, kot so ameriški, ampak to ne pomeni, da jih ne bomo kupovali.«

(Ren Zhengfei, ustanovitelj Huaweija)

Ustanovitelj Huaweija Ren Zhengfei je dejal, da trenutno ravnanje ameriške politike podcenjuje moč Huaweija. »Huaweijev 5G absolutno ne bo prizadet. Kar se tiče tehnologije 5G, ostali Huaweija ne bodo dohiteli v dveh ali treh letih,« je zatrdil. Huawei po njegovih besedah okoli polovico čipov, ki jih potrebuje za svojo opremo, dobi iz ZDA, ostalo polovico izdela sam. »Ne moremo biti izolirani od sveta ... Izdelamo lahko enake čipe, kot so ameriški, ampak to ne pomeni, da jih ne bomo kupovali,« še pravi.

Predsednik ZDA velja za najmočnejšega človeka na svetu. Donald Trump je dokazal, da ima predsednik pomemben vpliv na svetovne zadeve na več področjih. Z zaostrovanjem trgovinskih odnosov s Kitajsko ne postavlja pod vprašaj samo poslovnih odnosov med ZDA in Kitajsko, ampak lahko povzroči finančni pretres, ki ga bo čutil vsakdo na svetu.

Ko govorimo o nenaklonjenosti vlade ZDA do Huaweija kot drugega največjega proizvajalca pamtnih telefonov na svetu, po besedah komentatorja Independenta Willa Gora ne gre samo za trgovino med ZDA in Kitajsko. Predvsem so ZDA odprle vprašanja, ali Huawei ravna odkrito glede svojih poslovnih interesov v Iranu. Decembra lani so kanadske oblasti v skladu z nalogom ZDA na letališču v Vancouvru aretirale finančno direktorico Huaweija Meng Wanzhou. Ameriško ministrstvo za pravosodje je proti Huaweiju vložilo obtožnice, v katerih mu očita kršenje sankcij proti Iranu in krajo poslovnih skrivnosti. Vse to je povezano s širšo gospodarsko strategijo Donalda Trumpa, s katero hoče (vsaj v teoriji) dati prednost ameriškim podjetjem pred tujimi tekmeci. S tem, ko hoče prisiliti ameriška podjetja, naj ne trgujejo s Huaweijem, razen, če imajo za to posebno dovoljenje, je izvedbo umazanega posla za dosego tega cilja predal drugim.

Odločitev tehnološkega velikana Google, ki s svojim sistemom Android opremlja večino pametnih telefonov na svetu, da prekinja sodelovanje s Huaweijem, po Gorovih besedah kaže, kako daljnosežne so lahko posledice Trumpovih odločitev. Večine uporabnikov pametnih telefonov ne zanima, ali je njegova politika pravilna ali ne, zanima jih samo dostop do portala YouTube. Če jim obstoječi aparat tega ne bo omogočil, ker je Huaweijev, bodo izbrali drugega, ki jim bo to omogočil. To je slaba novica za Huawei, a le na kratek rok, dolgoročno je to zanj lahko priložnost.

V drugačnem položaju je Google, saj je hkrati tekmec in dobavitelj Huaweiju. Kako bo ta odločitev vplivala na finančno poslovanje Googla, je težko oceniti. Toda Google ni bil narejen zaradi Huaweija in zaradi njega tudi ne bo propadel. Je pa njegova odločitev povezana s problemom omejevanja dostopa do najbolj vsestranskih in privlačnih spletnih platform. Drži, da Google formalno samo izpolnjuje zahteve ameriškega zakonodajalca, kakor v podjetju utemeljujejo svojo odločitev. Toda kaj ta trdnjava svobode interneta meni o tem, da je bila v to prisiljena?

Ko so bila semena interneta pred leti posejana v plodna tla Silicijeve doline, so jih zalivali ljudje, ki so verjeli v vzpostavitev sveta, v katerem bodo vsi imeli enake možnosti za dostop do znanja. Svetovni splet naj bi zagotavljal prost dostop in sodelovanje ter s tem priložnost za vse.

Ironično je, da je ta ideal naletel na zid prav na Kitajskem z nadzorom oblasti do katerih vsebin uporabniki dostopajo na spletu. Zdaj, ko Google pleše po taktih megalomana, ki postavlja zidove, tudi v svoji domovini splet očitno ni več na voljo brez političnega vmešavanja. Če Google res poskakuje pod prisilo, pri tem manjka protestna pesem, opozarja Will Gore.