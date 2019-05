Kaj nam o današnji Evropi povedo dogodki pred 30 leti

V petek bo potekala razprava o kulturi in mejah

Prva etnična delavnica - Žabnice Kanalska dolina 1989: ob pokojnih prof. Bratini in prof. Vladimirju Klemenčiču so prepoznavni Avguštin Malle (SZI Celovec), Miran Komac in Nada Vilhar od INV in Majda Kaučič-Baša (SLORI), ki bodo prav tako sodelovali na petkovem seminarju.

© arhiv Inštituta za narodnostna vprašanja

V petek, 24. maja, ob 9.40 sledi zadnji od seminarjev, ki so skozi leti 2018 in 2019 potekali v okviru Kinoateljejevega projekta Zaupati čez mejo: Darko Bratina med sociologijo in filmom, katerega namen je spodbuditi poglobljeno spoznavanje osebe in dela Darka Bratine. Tema tokratnega seminarja je Kultura in meje, s podnaslovom Čezmejno raziskovanje etničnosti (Etnične delavnice štirih inštitutov 1989-1990).

Seminar bo potekal v prostorih Inštituta za narodnostna vprašanja v Ljubljani, kjer bodo gostje predstavili izkušnjo "etničnih delavnic štirih inštitutov" narodno-manjšinskih inštitutov od Ljubljane (Inštitut za narodnostna vprašanja – INV) do Trsta (Slovenski raziskovalni inštitut Trst – SLORI), Celovca (Slovenski znanstveni inštitut v Celovcu – SZI ) in Rovinja (Središče za zgodovinska raziskovanja - Centro per le ricerche storiche - Centar za povijesna istraživanja - CRS), ob koncu 80. let preteklega stoletja, ko je še bila "železna zavesa".

Seminar je posvečen aktualizaciji strokovno-povezovalne izkušnje "čezmejnih delavnic" narodno-manjšinskih inštitutov v štiridržavni presečni regiji (Slovenija, Avstrija, Italija, Hrvaška) pred 30 leti, ki je še kako pomembna in potrebna v današnji Evropi z novimi zidovi in pregradami, še prej kot zgodovinskimi, gospodarskimi in idejnimi.

Seminar je posvečen aktualizaciji izkušnje pred 30 leti, ki je še kako pomembna in potrebna v današnji Evropi z novimi zidovi in pregradami, še prej kot zgodovinskimi, gospodarskimi in idejnimi.

Seminar se bo začel z ogledom filma Zamejci (1989) režiserja Andreja Mlakarja, etnografskim portretom kulturnega in družbenega življenja Slovencev v Italiji, za katerega je scenarij prispeval Bratina. To bo iztočnica za nastope inštitutov, prijateljev in sogovornikov prodornega družboslovca in politika, ki je bil za tri mandate izvoljen v italijanski senat (1992–1997). Poleg predstavnikov INV-ja, direktorice Sonje Novak-Lukanovič in Mirana Komaca, Kinoateljeja, predsednika Aleša Doktoriča in Davorina Devetaka, ter avtorja filma Andreja Mlakarja, bodo sodelovali predstavniki ostalih inštitutov, sociolingvistka Majda Kaučič-Baša, arhitekt Danjel Jarc, sociolog in politolog dr. Darko Štrajn, urednik revije 2000, Peter Kovačič Peršin, in drugi. Seminarja se bodo udeležili tudi senatorka Tatjana Rojc, evropski poslanec Lojze Peterle (če mu bo uspelo zaradi evropskih volitev), predsednika manjšinskih organizacij SKGZ Ksenija Dobrila in SSO Walter Bandelj.

Seminarje, ki jih financira Avtonomna dežela Furlanija - Julijska krajina, organizira društvo Kinoatelje iz Gorice v sodelovanju z ljubljanskim Inštitutom za narodnostna vprašanja.