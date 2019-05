Alabama po slovensko

Novi komentar slovenske ustave ogroža pravico do svobodnega odločanja o rojstvu otrok

Plakatna akcija Zavoda Živim, združenja, ki nasprotuje splavu. Ko se je akcija zaključila, so pri združenju zapisali: »Čeprav plakati ne bodo večno krasili naših ulic, naj njihovo sporočilo odmeva še naprej!«.

© Žana Erznožnik

V ponedeljek točno opoldne se je oglasila Komisija Pravičnost in mir pri Slovenski škofovski konferenci, ki jo vodi upokojeni ljubljanski nadškof Anton Stres. To je tisti cerkveni dostojanstvenik, ki je pred desetletjem sodeloval v finančnih špekulacijah mariborske nadškofije in finančnega holdinga Zvon, kasneje pa je bil na poziv papeža Frančiška prisiljen odstopiti. Zdaj je znova aktiven, napisal je tisočstranski Leksikon filozofije, znova govori o dobrem in človečnosti, že dobro leto pa vodi omenjeno komisijo, nekakšen cerkveni moralni organ, ki se rad oglaša ob družbeno pomembnih vprašanjih.