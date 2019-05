SD bo tožila portal Nova24TV

Zaradi manipulacije v obliki fotomontaže na portalu Nova24TV bo stranka SD proti zloglasnemu mediju uporabila vsa razpoložljiva pravna sredstva

Levo: slogan stranke SD za evropske volitve

Desno: fotomontaža slogana in njegova zamenjava z migrantsko tematiko

© SD, Twitter; fotomontaža na Nova24TV

Spletni portal Nova24TV je v torek objavil prispevek, v katerem je komentiral dejanje več kot 40 članov stranke Socialnih demokratov, ki so zjutraj istega dne vzdolž Barjanske ceste v Ljubljani s plakati promovirali svoj program na prihajajočih evropskih volitvah. V prispevku so s fotomontažo spremenili slogane na plakatih in jih zamenjali z lažno migrantsko vsebino. V resnici pa so so člani SD, med njimi tudi Tanja Fajon, Matjaž Nemec in Milan Brglez, s plakati opozarjali na svoja prizadevanja za boj proti davčnim utajam in za 35-urni delovnik.

V stranki so se na lažni prispevek na Nova24TV takoj odzvali. Evropska poslanka in nekdanja novinarka Tanja Fajon je na Twitterju pozvala javnost, naj se vzdrži zlonamernih izjav, širjenja fotomontaž, laži, nestrpnega in sovražnega govora na spletu. "To, kar je naredila Nova24TV danes z objavo fotomontaž, je skrajno neodgovorno, nizkotno, je izraz nespoštovanja do bralcev in gledalcev."

(Tanja Fajon, SD)

Včeraj so se v stranki SD odzvali tudi na svoji strani na Facebooku: "Socialni demokrati verjamemo v pluralnost medijskega prostora in svobodo govora, ki pa ne more biti svoboda lagati, ponarejati, žaliti, strašiti in groziti. Zaradi nedopustnih dejanj, kršitev novinarskega kodeksa in objave povsem zmanipuliranih novic na portalu Nova 24TV in njim sorodnih medijih, smo se v SD odločili za bojkot vseh njihovih soočenj in drugih medijskih aktivnosti ter nadaljnih prošenj za sodelovanje. Ker lažne novice in mediji, ki ponarejajo, načrtno lažejo in zlonamerno blatijo in razpihujejo sovraštvo, resno ogrožajo demokracijo in vlogo medijev kot četrte veje oblasti, smo se odločili tudi za uporabo razpoložljivih pravnih sredstev zoper to objavo, Novo 24TV in odgovorne osebe."

Na Novi24TV so prispevek že umaknili in se za objavo tudi opravičili stranki SD, obenem pa poudarili, da ni šlo za zlonamerno dejanje. Tanja Fajon je na novinarski konferenci včeraj povedala, da opravičilo ni sprejemljivo in pozvala predstavnike SDS, naj se tudi oni opredelijo do vsebine objavljenega prispevka.

Zapis SD na Twitterju

© Twitter