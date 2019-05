Kaj storiti s Huaweievimi telefoni?

Kakšne bodo za uporabnike posledice prekinitve sodelovanja med Googlom in Huaweiem

Huaweieva tovarna telefonov v Dongguanu

© Profimedia

Spletni gigant Google naj bi bil popolnoma prekinil sodelovanje s kitajskim proizvajalcem telefonov Huawei. Ta je tako izgubil dostop do nadgradenj operacijskega sistema Android, naslednje različice telefonov kitajskega proizvajalca pa bodo izgubile dostop do Googlovih storitev, kot so Google Play Store, Gmail Google Photos, Google Maps in drugi. Radikalna Googlova poteza je povezana z ukazom predsednika ZDA Donalda Trumpa, ki je prejšnji teden Huawei dodal na seznam podjetij, ki jim ameriška visokotehnološka podjetja ne smejo prodajati ničesar, če tega ne odobri ameriška vlada.