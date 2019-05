»Salvini = Mussolini«

Menijo dijaki in dijakinje iz šole v Palermu

Protest v podporo ustavi, svobodi govora in suspendirani učiteljici

© Profimedia

Te dni je v Italiji dvignila precej prahu odločitev ministrstva za izobraževanje, da začasno suspendira profesorico s palermske srednje šole Istituto Tecnico Vittorio Emanuele III. Kaznovalo jo je, ker naj ne bi bila »nadzirala« projekta svojih dijakov in dijakinj, ki so ga pripravili januarja ob dnevu spomina na žrtve holokavsta. Dijaki so namreč v kratkem filmu Mussolinijeve rasne zakone iz leta 1938 primerjali z dekretom, s katerim je Matteo Salvini, sedanji italijanski notranji minister in predsednik stranke Liga, migrantom, ki niso upravičeni do statusa begunca, odvzel pravico do humanitarnega varstva. S tem ukrepom je številne med njimi pahnil v brezdomstvo in ustvaril nove ilegalne priseljence, to pa so dijaki primerjali s posledicami Mussolinijevih zakonov, na podlagi katerih so fašisti 6500 judovskih otrok in 700 učiteljev poslali v koncentracijska taborišča.