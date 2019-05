SDS, SD in LMŠ z dvema poslancema, SLS in NSi z enim

Osem poslancev oziroma poslank, ki bo v prihodnje zastopalo Slovenijo v Evropskem parlamentu

Novi slovenski poslanci v EP

© STA

Zmagovalka evropskih volitev je po delnih uradnih izidih lista SDS/SLS, ki je prejela 26,49 odstotka glasov volivcev in 3 mandate v Evropskem parlamentu. Evropske poslance imajo še SD (2 poslanca), LMŠ (2 poslanca) in NSi (1 poslanec oziroma poslanka). Preostale stranke, med njimi tudi DeSUS, Levica in SNS, niso presegle parlamentarnega praga evroparlamenta.

Novi evropski poslanci so: Milan Zver (SDS), Romana Tomc (SDS), Franc Bogovič (SLS), Tanja Fajon (SD), Milan Brglez (SD), Irena Joveva (LMŠ), Klemen Grošelj (LMŠ) in Ljudmila Novak (NSi). Gre za delne uradne izide, ki se lahko še spremenijo, končni rezultati bodo namreč znani šele na začetku junija.

Volilni rezultat v odstotkih glasov:



SDS/SLS - 26,48 %

SD - 18,57 %

LMŠ - 15,61 %

NSi 11,10 %

Levica 6,35 %

Desus 5,65 %

SNS 4,01 %

SAB 4,01 %

Zeleni Slovenije 2,08 %

DOM 1,70 %

Povežimo se 1,65 %

SMC 1,58 %

Zedinjena Slovenija 0,68 %

Dobra država 0,51 %

Največ preferenčnih glasov je prejela Tanja Fajon, skoraj 53.000, na drugem mestu je pristala Irena Joveva z dobrimi 41.000.

Slovenski volivci so glasovali na 3005 rednih voliščih in 55 voliščih za glasovanje zunaj kraja stalnega prebivališča. Glasovanje je potekalo tudi na 31 diplomatsko-konzularnih predstavništvih v tujini. V večini držav EU-ja je bila volilna udeležba višja kot leta 2014, po trenutnih podatkih DVK je v Sloveniji volilo okoli 28,16 odstotka volivcev, kar je več kot pred petimi leti.