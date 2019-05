Evropska tovarna za rojevanje otrok

V zasebnih klinikah v Grčiji cveti posel, v katerem izposojene matere iz vzhodnoevropskih držav neplodnim parom iz zahodnih držav rojevajo otroke

(Fotografija je simbolna.)

Vsak šesti nemški par, starejši od 25 let, ne more imeti otrok. Nekateri si željo po otroku uresničijo v Grčiji z izposojenimi materami. To poteka tako, da zdravnik ženski odvzame jajčeca, vanje vbrizga moževe spermije in oplojeno jajčece vstavi v maternico tretji ženski, ki kot izposojena mama donosi otroka in ga po rojstvu takoj odda paru. Die Zeit opozarja, da izposojeno materinstvo kot komercialni posel v Grčiji ni dovoljen. Dovoljen je le iz altruističnih razlogov, med neplodnim parom in žensko mora obstajati osebni odnos, kar pomeni, da je izposojena mama lahko le tesna prijateljica, sestra ali sestrična.

Ker naj ne bi šlo za posel, lahko izposojena mama dobi le največ 10 tisoč evrov nadomestila za izpad dohodka v času nosečnosti. To pravi zakon, grški mediji pa poročajo o visokih zneskih, ki jih stranke iz tujine plačujejo klinikam. Grški novinarji poročajo, da gre za plodnostni turizem ali celo trgovino z ljudmi.

Novinarja die Zeit Melanie Croyé und Zacharias Zacharakis, ki sta se odpravila v Grčijo, kjer sta se izdajala za »neplodna starša, ki iščeta izposojeno mamo«, sta zelo hitro posumila, da klinike delujejo ilegalno, neplodne pare iz tujine pa vabijo z zavajanjem, da je vse zakonito, saj je Grčija članica EU. V brskalnik na računalniku je treba vtipkati le dve do tri ključne besede, da bi našli kliniko, ki oplojuje izposojene matere. Te klinike imajo na svojih spletnih straneh informacije v angleščini, nemščini in drugih jezikih. Njihova ponudba je predstavljena tako, da ni dvoma, da je namenjena parom iz tujine. Nemška novinarja sta našla Mediterranean Fertility Institute na Kreti.

Neplodni nemški pari si izposojene matere v tujini iščejo že leta. Včasih so izbirali klinike v ZDA in Kanadi, ki pa za storitev zaračunajo vsaj 200 tisoč evrov. Bistveno nižje cene imajo klinike na Tajskem in Indiji, kamor so tuji pari prav tako množično odhajali, dokler tega posla za tujce niso prepovedali. Nato je Ukrajina zaradi nizkih cen veljala za tovarno za rojevanje otrok. A tudi tam je ta posel postal predmet kritik, zato so lani sprejeli zakon, ki ga prepoveduje. Grška vlada pa je leta 2014 svojo zakonodajo omilila tako, da tujcem ni treba več imeti bivališča v državi, da bi jim izposojena mama lahko tam rodila otroka. Od takrat posel cveti.

Nemška novinarja sta poklicala na kliniko Mediterranean Fertility Institute na Kreti. Oglasila se je Nizozemka Shirley Voshol, ki skrbi za stranke iz tujine. »Obisk pri nas je mogoče odlično povezati s kratkim dopustom,« jima je takoj svetovala. Ko sta prišla ob dogovorjenem času v kliniko, ju je Nizozemka sprejela in jima razkazala kliniko. Ko ju je odpeljala v tretje nadstropje na oddelek za izposojeno materinstvo, se je začela zmeda. Novinarja sta za začetek pričakovala daljši posvetovalni pogovor, potem še srečanje z zdravnikom. Namesto tega sta se znašla v pisarni s tremi pisalnimi mizami v kateri je delalo več oseb, ki so hodile ven in noter. Vzdušje je tam vse prej kot intimno. Novinarja sta se počutila kot na uradu. Nato sta spoznala Katerino Dimotaki, direktorico programa za izposojeno materinstvo. V pisarni je bilo nemirno, vedno zvoni en telefon. Shirley Voshol je Nemca posadila za mizo, na zidu so bili oglasi o rojstvih s fotografijami otrok in zahvalami staršev. Pokazala jima je kartico nemškega para, ki jima je izposojena mama rodila otroka, s polnimi imeni in priimkom staršev in otroka. Na varstvo osebnih podatkov se v tej kliniki očitno požvižgajo.

Potem je vstopil direktor klinike ginekolog Giannis Giakoumakis, sedel je na stol, na katerem je prej sedela Vosholova in ležerno rekel: »Vaša vprašanja prosim«. Nemcema je pojasnil, da je inštitut ustanovil pred 25 leti, s izposojenimi materami dela od leta 2005. Več sto parom je tako omogočil, da so postali starši. Trenutno je nosečih 11 izposojenih mater, od tega ena pričakuje dvojčka.

Ko sta novinarja želela dobiti podrobnejše informacije, je takoj vskočila Vosholova in jima ponudila pogovor z izposojeno mamo. To je bila ženska, ki se je medtem za drugo mizo pogovarjala s Katerino Dimotaki in je bila videti kot sodelavka. Predstavila se je le z imenom Suzana, govorila je grško z očitno vzhodnoevropskim naglasom, bila je v četrtem mesecu nosečnosti.

Njen odgovor na vprašanje, kakšen je občutek, ko nosi otroka za nekoga drugega, je bil videti naučen. Vesela je, da lahko pomaga, tega ne počne za denar, je dejala. Ker tudi njena sestra ne more imeti otrok, ve, kako težko je to. Suzana je še povedala, da je Bolgarka, ki je s sestro prišla pred 15 leti na Kreto. Je poročena in mož se strinja, da je izposojena mama. Na veliko vprašanj novinarja nista dobila odgovora. Pogovor s Suzano sta Vosholova in Dimotakijeva nenehno prekinjali.

Po podatkih študije grške komisije za bioetiko imajo klinike največje težave, ker za izposojene matere ne morejo dobiti žensk z grškim državljanstvom. Večina je med njimi Bolgark, Poljakinj, Gruzijk, Albank in Romunk. Torej iz vzhodnoevropskih držav, kjer je veliko ljudi revnejših kot v Grčiji, kjer EU že deset let izvaja ostre varčevalne ukrepe. Shirley Voshol novinarjema pojasni, da klinika za izposojene matere najema ženske, ki živijo pri grških družinah, večinoma tam skrbijo za starejše in jih negujejo. Veliko jih je veselih, da to delo lahko zamenjajo za nosečnost, je razlagala Vosholova.

Potem je spet prišla Dimotakijeva in pojasnila, da za to, da za nekoga drugega rodijo otroka, dobijo 20 tisoč evrov, kar je dva krat več kot dovoljuje zakon. Med formalnostmi je razložila, da mora neplodni par najprej prek sodišča zaprositi za izposojeno mater in predložiti dokazila, da ženska ne more imeti otrok. To uredi odvetnik, paru in izposojeni materi ni treba na sodišče.

Ko se otrok rodi, gresta nemška državljana, ki sta na rojstnem listu navedena kot starša otroka, na veleposlaništvo, kjer se zlažeta, da ga je Nemka nenačrtovano rodila v Grčiji. Veleposlaništvo za otroka potem izda začasni potni list, da ga je mogoče odpeljati v Nemčijo, sta novinarja izvedela na kliniki na Kreti. Ob tem sta vedela, da ima veliko Nemk probleme, ker je v Nemčiji po zakonu mati otroka ženska, ki ga rodi, četudi v rojstnem listu ni navedena kot mati. Laganje uradnim organom pa je seveda kaznivo dejanje.

Profesorica prava Katerina Fountedaki je v Atenah vodja nadzornega organa na področju reproduktivne medicine, katerega naloga je nadzor klinik in izdaja dovoljenj za njihovo delovanje. Teh klinik je okrog 50, večinoma so zasebni inštituti. Nemca sta se ji predstavila kot novinarja. Takoj je potožila, da ima organ, ki ga vodi, velike težave pri nadzoru klinik, ker ima zaradi varčevanja vlade premalo kadra. Odgovoru na vprašanje, ali klinike smejo posredovati izposojene mame, se je izognila. Na koncu je le priznala, da bi zakon bilo treba izboljšati. Nekateri bi to dejavnost spet radi povem prepovedali. Tudi zato, ker se je močno povečalo število parov iz tujine. »Toliko žensk, ki bi bile pripravljene postati izposojene mame, sploh ni,« je dejala.

Jasno pa je povedala, da zakon prepoveduje izplačilo honorarja izposojeni materi. Če ta dobi izplačanih več kot 10 tisoč evrov in za to obstajajo dokazi, je to kaznivo dejanje, ki ga mora preiskati tožilstvo. Za pare iz tujine je to tveganje, čeprav ni znano, da bi tožilstvo proti komu že začelo preiskavo. Poleg tega je izposojeno materinstvo mednarodni posel, pri katerem so blago ženske in otroci.