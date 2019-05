Nekdanjega avstrijskega podkanlcerja v past ujela študentka iz Bosne in Hercegovine

Študentka agronomije iz BiH se je izdajala za nečakinjo ruskega oligarha in v past ujela zdaj že nekdanjega avstrijskega podkanclerja Stracheja

Priozor incidenta na Ibizi, ki je obšel svet in odnesel avstrijskega podkanclerja

© YouTube / Der Spiegel

Domnevno rusko bogatašinjo, ki se je z nekdanjim avstrijskim podkanclerjem Heinz-Christianom Strachejem dogovarjala o korupciji, je po poročanju avstrijskega časnika Kronen Zeitung igrala študentka agronomije iz BiH. Za to naj bi prejela med 6000 in 7000 evrov.

V organizacijo pasti za Stracheja so bili po poročanju avstrijskih medijev vpleteni štirje ljudje. Poleg že znanega dunajskega odvetnika Ramina Mirfakhraija, ki je tudi priznal vpletenost v pripravo posnetka, še detektiv in dva strokovnjaka za varnostna vprašanja. Odvetnikov telesni stražar naj bi vedel podrobnosti o Strachejevem zasebnem življenju, na podlagi česar so se lotili iskanja dekleta, ki bi nekdanjega vodjo avstrijskih svobodnjakov ujelo v past, pisanje Kronen Zeitunga povzema avstrijska tiskovna agencija APA.

Našli so študentko agronomije iz BiH, ki govori več tujih jezikov, med drugim rusko. Pretvarjala se je za nečakinjo ruskega oligarha, ki ji je Strache poleti 2017 na Ibizi v zameno za povečanje podpore ponujal pogodbe z vlado. Prejela naj bi med 6000 in 7000 evrov.

Kronen Zeitung poroča še, da naj bi neko nemško združenje za pripravo posnetka plačalo 600.000 evrov. Nemški mediji navajajo, da naj bi šlo za Center za politično lepoto, ki zavrača vpletenost.

Poročanja avstrijskega časnika ni mogoče potrditi, navaja APA. Tudi Mirfakhraijev odvetnik Richard Soyer tega ni želel komentirati. Državno tožilstvo na Dunaju je sicer konec minulega tedna potrdilo, da je Strache vložil ovadbo proti trem osebam, ki naj bi sodelovale pri prevari, in da jo sedaj preučujejo. Tožilstvo tudi preverja, ali so bili z nastankom in objavo videoposnetka kršeni avstrijski zakoni.

Afera Ibiza je v Avstriji povzročila hudo politično krizo. Svobodnjaki so zapustili vlado, avstrijski kancler in predsednik Avstrijske ljudske stranke (ÖVP) Sebastian Kurz je po njihovem odhodu na njihove ministrske položaje imenoval strokovnjake in Avstrija je dobila prehodno vlado. A ji je avstrijski parlament v ponedeljek že izglasoval nezaupnico. Avstrijski predsednik Alexander Van der Bellen naj bi v tednu dni imenoval novo prehodno vlado.

