Avstrijski primer je svarilo Evropi o povezovanju s skrajno desnico

Predsednik madžarske vlade Viktor Orban se zavzema, da bi se morali na evropski ravni povezati krščanskodemokratska ljudska stranka (EPP) in skrajna desnica. Po vzoru Avstrije. Kaj pa zdaj, ko je avstrijski primer pred očmi Evrope v luči korupcijske afere neslavno propadel?

Matthias Strolz, Heinz-Christian Strache, Christian Kern in Sebastian Kurz.

© SPÖ/Zach-Kiesling/WikiCommons

Avstrijo je konec tedna pretresel silovit korupcijski škandal, ki je s položaja odnesel prvaka skrajno desnih svobodnjakov (FPÖ) in podkanclerja Heinz-Christiana Stracheja. Državo zdaj čakajo predčasne parlamentarne volitve, ki bodo predvidoma septembra, kancler Sebastian Kurz iz vrst ljudske stranke (ÖVP) pa namerava do takrat voditi vlado.

Politična kriza je izbruhnila, potem ko so mediji v petek objavili videoposnetek, skrivaj posnet pred parlamentarnimi volitvami v Avstriji leta 2017, v katerem je Strache domnevni ruski bogatašinji v zameno za denarno in politično podporo ponujal pogodbe z vlado in izkazal interes za vpliv na medije.

Videoposnetek je nastal v neki vili na Ibizi. Na njem je Strache ženski, ki je trdila, da je bogata ruska vlagateljica in da želi v Avstriji vložiti več sto milijonov evrov, v primeru vstopa svobodnjakov v vlado obljubil javna naročila. Dejal je, da želi medijsko krajino v Avstriji spremeniti tako kot madžarski premier Viktor Orban, ki je dosegel, da na Madžarskem do vlade kritičnih medijev skoraj ni več. Nakazilo donacije strank ji je predlagal preko človekoljubnega sklada, da bi ga prikrili, Strachejeve besede na posnetku povzema STA.

Strache je posledično odstopil, za odstop z vseh funkcij pa se je odločil tudi vodja poslanske skupine svobodnjakov v parlamentu Johann Gudenus, ki se je prav tako znašel na spornem videoposnetku srečanja na Ibizi, katerega avtorji za zdaj niso znani.

Strache je ženski, ki je trdila, da je bogata ruska vlagateljica in da želi v Avstriji vložiti več sto milijonov evrov, v primeru vstopa svobodnjakov v vlado obljubil javna naročila. Dejal je, da želi medijsko krajino v Avstriji spremeniti tako kot madžarski premier Viktor Orban, ki je dosegel, da na Madžarskem do vlade kritičnih medijev skoraj ni več.

Ob tem, ko Strache in Gudenus trdita, da po Ibizi z domnevno bogato rusko vlagateljico nista imela več nobenega stika, nemški tednik der Spiegel poroča, da to ne drži povsem. Po posnetkih sodeč se je Gudenus po srečanju na Ibizi srečal še z moškim, ki se je izdajal za zaupnika domnevne bogate ruske vlagateljice.

V avstrijski svobodnjaški stranki nezadovoljstvo z mediji že ves čas javno izražajo. To še posebej velja za javno radiotelevizijo ORF. Decembra 2017, ko je koalicijska vlada med ÖVP in FPÖ že bila na oblasti, je Strache javnosti sporočil, da nameravajo tudi v »ORF, ko govorimo o objektivnosti, izvesti optimizacije«. Predsednik upravnega odbora ORF član svobodnjaške stranke Norbert Steger je takoj po prevzemu položaja od novinarjev javne RTV zahteval »spoštljiv« odnos do politikov.

Februarja lani je Strache na Facebooku objavil lažni oglas za avstrijsko javno televizijo ORF. Opremil ga je s sliko voditelja Armina Wolfa in pod njo zapisal: »Obstaja kraj, kjer laži postanejo novice.« Objavi je dodal oznako »satira«. Na ORF niso imeli posluha za njegovo »šalo« in so proti njemu vložili tožbo.

Nato je Norbert Steger zagrozil nacionalni televiziji ORF, da bi morala odpustiti tretjino svojih dopisnikov v tujini, ker da so pristransko poročali s parlamentarnih volitev na Madžarskem, na katerih je vnovič slavila stranka Fidesz premierja Viktorja Orbana.

Februarja lani je Strache na Facebooku objavil lažni oglas za avstrijsko javno televizijo ORF. Opremil ga je s sliko voditelja Armina Wolfa in pod njo zapisal: »Obstaja kraj, kjer laži postanejo novice.«

Armin Wolf, ki je eden najbolj znanih voditeljev na ORF, se napadov in groženj svobodnjakov ni ustrašil. Aprila letos je vodilnemu kandidatu FPÖ za volitve v evropski parlament Haraldu Vilimskemu med pogovorom pokazal plakat podmladka FPÖ in ga prosil, naj ga komentira. Na njem je upodobljen mlad svetlolas par v tradicionalni opravi, ki se smeji in je obkoljen s hordo majhnih potuhnjenih figur z orolovskimi nosovi, ki hudo gledajo. V ozadju je obris mošeje in minareta. Germanski par je upodobljen v barvah, vse drugo je črno-belo. Slogan na plakatu sporoča: »Tradition schlägt Migration!« (Tradicija premaguje migracije!).

Ko je Vilimsky z vprašanjem »Kaj je narobe s tem« branil plakat podmladka svoje stranke, mu je Wolf pokazal plakat iz nacističnega časopisa Der Stürmer na katerem je Jud upodobljen podobno kot Muslimani na plakatu podmladka FPÖ. Prosil ga je, naj razloži, v čem je razlika. Vilimsky se je razburil, češ da primerjava z nacisti ni poštena, in Wolfu zagrozil »s posledicami«. Sledili so napadi drugih članov svobodnjaške stranke na čelu s Strachejem.

Ker je ta zdaj bil zaradi videoposnetka z Ibize prisiljen odstopiti s položaja podpredsednika avstrijske vlade teden dni pred volitvami v evropski parlament, je vprašanje, ali lahko skrajna desnica zaradi tega škandala pričakuje slabši rezultat. Niklaus Nuspliger v Neue Zürcher Zeitung piše, da ni mogoče napovedati, kako bo afera vplivala na volivce v Avstriji. Pričakovati je, da manj glasov ne bo dobila le svobodnjaška stranka, ampak tudi ljudska. Ni pa verjetno, da bo škandal avstrijskih svobodnjakov vplival na odločitev volivcev v drugih članicah EU. Če že, je največja verjetnost, da bo vplival na volivce v Nemčiji, še posebej, ker ga politiki od predsednice krščansko-demokratske stranke (CDU) Annegret Kramp-Karrenbauer do predsednika stranke Zelenih Cema Özdemirja uporabljajo v kampanji proti nemški skrajni desničarski stranki AfD, ki je na ravni EU povezana z avstrijskimi svobodnjaki.

Ali bo škandal avstrijskih svobodnjakov tik pred evropskimi volitvami vplival tudi na odločitev volivcev v drugih članicah EU?

Italijanski notranji minister Matteo Salvini je v soboto povabil na srečanje v Milano skrajne desničarje iz vse EU, da bi se pogovorili o oblikovanju super politične skupine desničarskih strank v evropskem parlamentu. FPÖ je na to zborovanje poslala le enega svojega evropskega poslanca. V govorih niti Salvini niti nihče drug avstrijske afere ni niti omenil. Predsednica francoske skrajne desničarske Nacionalne fronte Marine Le Pen je pohitela s sporočilom, da je to notranja zadeva Avstrije.

Posredne posledice pa je kljub temu pričakovati. Nekdanji svetovalec predsednika ZDA Steve Bannon, ki si prizadeva združiti populiste v Evropi, razlaga, da podpora nacionalistom raste. Strachejev padec je hud udarec tej rasti. Avstrija v evropskem parlamentu, v katerem sedi 751 poslancev, nima posebne teže, toda predsednik njene vlade Sebastian Kurz velja za določevalca trendov (trendsetter). S trdo politiko do migracij je svojo krščanskodemokratsko ljudsko stranko potisnil močno na desnico in skrajno desnico očitno uspešno vključil v vlado. Predsednik madžarske vlade Viktor Orban, ki je pred kratkim sprejel Stracheja, je tako javno predlagal, da bi se po avstrijskem vzoru na evropski ravni morali povezati krščanskodemokratska ljudska stranka (EPP) in skrajni desničarji.

Predsednica francoske skrajne desničarske Nacionalne fronte Marine Le Pen je pohitela s sporočilom, da je to notranja zadeva Avstrije.

Kandidat EPP za predsednika evropske komisije Manfred Weber to povezavo sicer ves čas zavrača, kljub temu pa je pred kratkim na Dunaju branil koalicijo člana svoje politične družine Kurza s svobodnjaki. Dejal je, da avstrijska vlada vodi proevropsko politiko, ministri FPÖ pa konstruktivno sodelujejo na zasedanjih v Bruslju.

Po objavi videoposnetka je Weber spremenil mnenje. Zdaj ne podpira več FPÖ. Na obisku v Zagrebu je dejal, da desničarski in levičarski ekstremisti in populisti niso rešitev. Propadla povezava med Kurzem in Strachejem je tako veter v jadra liberalnemu krilu EPP, ki že dalj časa opozarja na nevarnosti povezav z desničarji, ki imajo podporo Kremlja. Spodletela koalicija med krščanskimi demokrati in skrajnimi desničarji na Dunaju tako zdaj po aferi Strache lahko postane svarilo pred takšnimi povezavami povsod po Evropi.

Y5T7HRLPtTs

fjHMG3-PyIc