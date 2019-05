Ali je minister med kampanjo lagal, bo odločalo sodišče

Nekdanji britanski zunanji minister Boris Johnson se bo moral na sodišču zagovarjati zaradi domnevnega laganja med referendumsko kampanjo

Boris Johnson, naslednik Therese May?

Nekdanji britanski zunanji minister Boris Johnson bo moral zaradi domnevnega laganja med referendumsko kampanjo o izstopu Združenega kraljestva iz Evropske unije (EU) na zaslišanje pred sodnika. Marcus Ball po poročanju STA v zasebni tožbi očita 54-letnemu Johnsonu, da je javnost zavajal z lažnimi navedbami glede brexita. Osrednja točka je višina sredstev, ki jih Velika Britanija tedensko plača Evropski uniji. Johnson je trdil, da Združeno kraljestvo vsak teden EU izplača 350 milijonov funtov (okoli 400 milijonov evrov).

Johnsona so za te navedbe že večkrat kritizirali, češ da gre za zavajajoče navedbe. To je namreč bruto znesek, ki ga Bruselj dobi od Londona, kar pomeni, da niso upoštevana sredstva, ki jih Velika Britanija iz bruseljske blagajne prejme nazaj.

Sodnica Margot Coleman je potrdila, da se bo moral Johnson, ki je predlagan obtoženec, zglasiti na preliminarnem zaslišanju na sodišču v Londonu. Johnson sicer velja za enega najbolj verjetnih naslednikov Therese May, potem ko je ta za 7. junij napovedala odstop s čela britanskih konservativcev in posledično vlade. Do konca julija bodo konservativci predvidoma prav njenega določili za naslednika.

Tednik Economist ob tem navaja, da ni nič novega, da konservativna stranka kocka s posebneži, ko misli, da je pritisnjena ob zid. Trije najbolj znani predsedniki britanske vlade so bili v svoji stranki zelo nepriljubljeni, preden so prevzeli njeno vodenje. Margaret Thatcher je veljala za ideologinjo, ki razdvaja, pa ni sposobna navezati stika z volivci in obvladovati parlamenta. Winston Churchill je bil pijanski blebetač in serijski šušmar, ki je začel bitko za Galipoli in se je oklepal zlatega standarda. Benjamin Disraeli je bil vpadljiv obrobnež brez dosežkov. Torijci so z vsemi tremi kockali in močno zmagali.

Zdaj je videti, da bodo spet kockali - z Borisom Johnsonom. Ko je Economist objavil članek, še ni bilo znano, da se bo moral zaradi domnevnega laganja kot obtoženec zglasiti na sodišču v Londonu. A brez tega je seznam njegovih črnih pik dolg. Med njimi so aferaško zasebno življenje, nesposobnost se osredotočiti in biti discipliniran. Nekdanji urednik Daily Telegrapha Max Hastings je napisal, da je »pozlačen egomanijak«.

Po poročanju Independenta kampanjo za to, da bi Boris Johnson postal predsednik britanske vlade, na družbenih omrežjih vodi desničarski bloger Paul Delaire Staines, lastnik politične spletne strani Guido Fawkes.

