Oblast nad čuvaje oblasti

Danes je nov dan

Medtem ko v ZDA vojna proti ženskam raste (in se seli k nam), se je tam začela še ena: vojna proti svobodnemu novinarstvu.

Mesec dni za tem, ko so Juliana Assanga zvlekli z ekvadorske ambasade v Londonu, so mu ZDA naložile 17 novih obtožnic kršenja Zakona o vohunjenju iz leta 1917: ne za kazensko pridobitev podatkov, temveč za samo objavo informacij. Nove obtožbe skušajo prvič v zgodovini špijonaže obsoditi publicista, s tem pa Assangu ob bok postavljajo vsakega novinarja v državi. Tukaj ne gre več le za napad na žvižgača, temveč za pravna prizadevanja oslabitve prvega amandmaja in onemogočanja novinarske dejavnosti. Prikladno se to dogaja v času, ko Trump zmerja medije s "sovražniki ljudstva", prihodnost Velike Britanije, ki bo odločala o izročitvi Assanga v roke ZDA, pa je nejasna.

Gre za napad na svoboden tisk Zahoda - njegovi velesili pa grozi doktrina, ki bi vladi omogočala cenzuro novičarskega materiala. Ne dopustimo, da novinar v službi javnosti postane novinar v službi oblasti!

