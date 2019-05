Zakaj se nihče ne ukvarja s stiskami, v katerih se znajdejo sodnice in sodniki?

Sodniki in njihovi demoni

Nekdanji ustavni in evropski sodnik za človekove pravice Boštjan M. Zupančič, ki nasprotuje (ustavno varovani) pravici do splava oziroma pravici žensk, da odločajo o svojem telesu.

© Borut Krajnc

V vsaki, še tako majhni skupini ljudi najdemo introvertirane in ekstrovertirane osebnosti, tihe in glasne, hitre in počasne, pedantne in šlampaste, »zdrave« in »bolne« … Prevladujoč socialni status, izobrazba, politična opredelitev ali druge osebne okoliščine v neki skupini na omenjene razlike nimajo posebnega vpliva. Zato imamo tudi takšne in drugačne ljudi, ki lahko usodno odločajo o prihodnosti drugih. Recimo takšne in drugačne politike in političarke. Ali pa sodnike in sodnice. A prvi pridejo in grejo, predstavniki sodne veje oblasti pa ostajajo, nemalokrat vso poklicno pot, v sodnih dvoranah.