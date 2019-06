Napredek za ceno tovarištva

V torek se je v Cankarjevem domu odvil dogodek ob izidu slovenskega prevoda knjige Dine Štěrbove Hrepenenja in usoda – prve ženske na osemtisočakih. Uvedel ga je dokumentarec Ženske v Himalaji, zaključil pa pogovor z avtorico in protagonistkami našega himalajizma: Marijo Štremfelj, Ireno Mrak in Tino Di Batista. Z izjemo par butastih vprašanj Vikija Grošlja ("Je pri alpinizmu bolj pomemben spol ali osebne lastnosti?") je bil večer dostojno praznovanje posameznic, ki so bile večkrat spregledane ali potisnjene v ozadje, še bolj pa bratstva (no, in sestrstva), ki je vladalo med udeleženci klasičnih himalajskih odprav.

Sodoben alpski slog ima svoje prednosti; je hitrejši, cenejši, bolj okreten. Izjemni alpinisti so individualisti in soliranje ali plezanje v majhnih navezah omogoča več svobode kot velike odprave z avtoritarnim vodjo. A individualizem in komercializacija himalajizma sta smrtonosna kombinacija: čeprav tam še nikoli ni bilo take gužve, si na gori bolj sam kot kadarkoli poprej.

