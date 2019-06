Lordi so žalitev za demokracijo

Lordska zbornica, ki šteje okoli 800 članov, prakticira politiko, kakršna je bila pred sto leti. In to v Evropi.

Skupina starejših moških in tri gospe razpravljajo o naukih finančne krize iz leta 2008. Na stenah visijo oljne slike, kamin prinaša v prostor vzdušje dnevne sobe. Razpravljavcem se nikamor ne mudi, vsak dobi besedo in lahko z izbranimi besedami pove svoje stališče. Vmes se na prefinjen način šalijo, uglajeno se tudi smejijo. Potem predsedujoča povabi na kozarček vina. Takšna je verjetno bila politika pred sto leti. Danes jo je še vedno mogoče videti v lordski zbornici (House of Lords), ki je zgornji dom britanskega parlamenta. »Kje še imate tako uravnoteženo razpravo,« vpraša eden od lordov v dvorani River. »In toliko uglednih udeležencev«.

Medtem ko lordi vidijo sebe kot senat modrecev, je lordska zbornica za mnoge Britance trdnjava razrednega sistema in nedemokratična institucija. Ker je članstvo v njej doživljenjsko, je lordov vedno več in vedno starejši so. Z okoli 800 člani je britanska lordska zbornica največji dom parlamenta na svetu.

Je britanska anomalija in enako odporna na spremembe kot kraljeva družina, ki je drug ostanek fevdalizma v Združenem kraljestvu. Večino lordov imenuje predsednik vlade. Tako v glavnem nagrajuje zaslužne člane svoje stranke, nekdanje generale, podjetnike in druge zaslužne državljane. Da bi bila lordska zbornica videti bolj demokratična, so leta 2000 ustanovili komisijo za imenovanje. A tudi njeni kandidati so zaslužni ljudje.

Britanska lordska zbornica je poleg iranskega edini dom parlamenta, v katerem neizvoljeni verski voditelji avtomatsko postanejo člani in imajo neomejeno volilno pravico.

Zgornji dom britanskega parlamenta je tako poln lobistov, donatorjev strankam, zaslužnih članov strank in poslovnežev. Prerešetan je z nepotizmom. V njem imajo polno volilno pravico tudi anglikanski škofje. Tako je to poleg iranskega edini dom parlamenta, v katerem neizvoljeni verski voditelji avtomatsko postanejo člani in imajo neomejeno volilno pravico.

Lordska zbornica je po besedah Owena Jonesa v Guardianu žalitev za demokracijo in nima dobrih odgovorov na pet vprašanj, ki jih je za tiste na oblasti sestavil politik Tony Benn. Ta vprašanja so: kakšno moč imaš, kako si jo dobil, v interesu koga jo uporabljaš, komu odgovarjaš in kako se te lahko znebimo.

Davkoplačevalce lordska zbornica stane ogromno denarja. Predstavljate si, da ne morete povedati, kaj ste delali, občasno se oblečete v čudno škrlatno oblačilo in plašč iz hermelina, se domišljavo sprehajate po eni najbolj prestižnih stavb na svetu, vaše ugodnosti vključujejo tudi subvencionirano prehrano. Za to zahtevate nadomestilo v višini 50 tisoč funtov. To je David Brookman, britanski laburistični plemič, član lordske zbornice, piše Owen Jones. Vsak deveti lord celo leto lani ni opravljal nobenega dela v lordski zbornici (sodeloval v razpravah, deloval v odborih), 46 jih niti enkrat ni glasovalo. Eden izmed njih je kljub temu zahteval nadomestilo v višini 25 tisoč funtov. Lord Brookman je vsaj redno glasoval, je pokazala preiskava novinarjev Guardiana.

Tiskovni predstavnik lordske zbornice je pojasnil, da lordi niso poklicni politiki, njihov doprinos so bogate izkušnje in znanje. Enako kot pri poslancih spodnjega doma parlamenta vse njihovo delo ni vidno, veliko delajo za odrom, raziskujejo zadeve, se srečujejo s predstavniki javnosti. Člani lordske zbornice so odgovorni, da so njihovi zahtevki za nadomestilo v skladu s pravili. To pomeni, če ne opravijo nič parlamentarnega dela, do nadomestila niso upravičeni. Toda večina lordov po besedah tiskovnega predstavnika svoje delo opravlja resno in dostojanstveno.

Owen Jones pa pravi, da je stvar razprave, kaj je alternativa lordski zbornici, za katero je nedvomno, da je neučinkovita, moralno skorumpirana in nedemokratična. Najbolje bi bilo, če bi jo preprosto ukinili.

