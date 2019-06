Prihodnost je zdaj

Danes je nov dan

Vdori v zasebnost se skoraj vedno zgodijo pod pretvezo zaščite dobrobiti in varnosti državljanov. Tako je tudi tokrat. V Beogradu bo Huawei za srbsko državo namestil 1000 kamer, ki so sposobne prepoznavanja registrskih tablic, identifikacije obrazov in analize premikanja. Kamere bodo pomagale prepoznati povzročitelje prometnih nesreč, povečale bodo nadzor nad kriminalom v mestu in, tako v analizi problema Huawei, zaščitile Beograjčane pred begunci.

Kakor se pri teh zadevah rado zgodi, so vsi dokumenti glede dogovora med tehnološkim podjetjem in državo, pa tudi glede lokacij in uporabe kamer označeni kot zaupni. Še bolj strašljivo je, da vlada ni naredila analize, kako bi tak projekt vplival na zasebnost državljanov.

In vendar je tehnologija, ki poganja pametne kamere, izredno nezanesljiva. Big Brother Watch, ki med drugim raziskuje policijsko rabo računalniškega vida, ugotavlja, da v več kot 90 % algoritmi nedolžne ljudi označujejo za sumljive - zelo malo muzike za zelo veliko denarja.

