Zakaj Apple ne ponuja slovenščine ...

... in je (verjetno) tudi ne bo

iPhone in Mac

© picryl.com

Vsi, ki uporabljate telefone iPhone ali tablice iPad, ste najbrž opazili, da pri operacijskem sistemu iOS ni možnosti preklopa na slovenski jezik, konkurenčni operacijski sistem Android pa to možnost ponuja že leta. Zakaj Apple ignorira slovenski jezik (na kar so nedavno opozorili tudi pri SAZU)?

Urednik revije Monitor Matjaž Klančar meni, da je Apple edini izmed velikih proizvajalcev pametnih telefonov, ki se ni nikoli potrudil in na seznam jezikov, ki jih podpira, vnesel tudi slovenščine. »Razlog je preprost – Slovenija je premajhna in premalo pomembna, da bi se jim s tem ljubilo ukvarjati. Oziroma povedano drugače – Apple je, drugače od Microsofta in Googla, preveč vzvišen, da bi se mu s tem ljubilo ukvarjati,« poudarja Klančar. Po njegovih informacijah so slovenski pooblaščeni prodajalci Applu vsa ta leta poskušali pomagati in se ponujali s prevodi, vendar korporacija ni pokazala zanimanja.

Hrvaška je v boljšem položaju iz dveh razlogov – (srbo-)hrvaščina je jezik, ki ga govori ali bere 17 milijonov ljudi, predvsem pa je glavni Applov zastopnik za območje nekdanje Jugoslavije hrvaško podjetje. A tudi za druge manjše narode oziroma države (z le nekaj milijoni prebivalcev več, kot jih ima Slovenija), kot so Katalonci, Finska in Slovaška, je Apple lokaliziral sistem. Torej bi lahko to storil tudi za Slovenijo, če bi bila le volja.

»V resnici je žalostno, da morajo imeti slovenski uporabniki na iPhonih nastavljeno angleščino ali hrvaščino, vendar ne vidim možnosti, da bi Slovenija korporacijo Apple zmogla prisiliti v lokalizacijo. Stanje je pač takšno, da se mobilni operaterji (ti so največji prodajalci telefonov) naravnost pulijo za pravico prodajati Applove naprave in ne obratno. Po mojih informacijah sta oba pooblaščena operaterja oziroma prodajalca zavezana prodati po 40 tisoč iPhonov na leto, tretji operater je že manjši, drugi prodajo še nekaj tisoč naprav. To so številke, ki bi jih Apple ob morebitni slovenski prepovedi prodaje z lahkoto pogrešal,« pojasnjuje urednik Monitorja. Za primerjavo naj navedemo, da je Apple zgolj lani po svetu prodal 216 milijonov pametnih telefonov iPhone.

»Jonas Žnidaršič je denimo že pred časom v uporabo izročil slovenski razpored tipk za računalnike Mac, prevod operacijskega sistema pa je nekaj, kar lahko naredi zgolj proizvajalec sam,« dodaja Klančar.