Šarec o italijanskih in madžarskih zemljevidih: To ni ne evropsko, ne miroljubno. Je nož v srce Slovenije!

Slovenski premier se je ostro odzval na italijanske in madžarske provokacije

"Vprašanje madžarskih in italijanskih zemljevidov ter predlogov za popise Slovencev je predvsem vprašanje za tisti del slovenske politike, ki je hitela sprejemati Tajanijevo "opravičilo". Moje stališče je jasno. To ni ne evropsko, ne miroljubno. Je nož v srce Slovenije!" je na Twitterju zapisal predsednik slovenske vlade Marjan Šarec. Gre za odgovor na včerajšnje dejanje italijanskega poslanca Roberta Novellija, ki je v poslanski zbornici vložil predlog za spremembo zaščitnega zakona Slovencev v Italiji. Ta med drugim predvideva popis prebivalstva, v katerem bi morali prebivalci Furlanije-Julijske krajine (FJK) povedati, kateri jezikovni skupnosti pripadajo. Predlog je naletel na kritike slovenske skupnosti v Italiji, ostro pa se je odzval tudi urad vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu. Več o tem si lahko preberete na tej povezavi.