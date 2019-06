Slovenska vlada išče vašo pomoč

Urad Vlade RS za komuniciranje je danes objavil povabilo k predložitvi predlogov idejne zasnove celostne grafične podobe (CGP) slovenskega predsedovanja Svetu EU leta 2021

Barva pri grafičnih podobah ostaja zelena, pravijo v povabilu

© vlada RS

Urad vlade RS za komuniciranje je danes objavil povabilo k predložitvi predlogov idejne zasnove celostne grafične podobe (CGP) slovenskega predsedovanja Svetu EU leta 2021. Slovenija bo v drugi polovici leta 2021 že drugič od svoje včlanitve v EU predsedovala Svetu EU, kar bo vnovič odlična priložnost za krepitev prepoznavnosti v svetu ter promocijo države in njene identitete.

Zapisali so, da želijo poiskati idejno zasnovo celostne grafične podobe, "s katero se bomo doma, v Evropi in v svetu predstavili kot zelena, pametna, inovativna, trajnostno naravnana in ustvarjalna, sodobna država".

"Zelena barva je jedro identitete Slovenije in nacionalne znamke I feel Slovenia. Ni le barva, temveč izraža našo zavezanost k neokrnjeni naravi, govori o naši nameri, da takšno tudi ohranimo, hkrati pa govori tudi o viziji razvoja. Je vizija Evrope."

S svojimi predlogi lahko sodelujejo tako fizične kot pravne osebe. Več informacij o natečaju pa najdete na tej spletni povezavi >>