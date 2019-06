Z glavo v pesku

Danes je nov dan

V Zahodni Sahari, državi, ki je s strani Maroka okupirana že od leta 1975, se nahaja najdaljši vojaški zid, ki razmejuje okupirano ozemlje od osvobojenega puščavskega območja RASD pod nadzorom fronte Polisario. Zid že več kot 40 let nezakonito razmejuje ozemlje in družine, svet pa v svoji nemoči in/ali zasledovanju ekonomskih interesov bolj kot ne gleda stran.

Zadnja v kopici političnih zmot je nedavni podpis ribiškega sporazuma med Evropsko unijo in Marokom, ki vključuje tudi Zahodno Saharo, najbogatejšo ribolovno vodo na svetu, in to navkljub razsodbi Sodišča EU. EU je dogovor prilagodila tako, da vključuje posvetovanje z lokalnim prebivalstvom, čeprav ni jasno, o čem in s kom naj bi se posvetovali.

Nelegalno trgovanje z zahodnosaharskim bogastvom pa se ne konča le pri ribah. Maroko v EU izvaža celo puščavski pesek, z njim pa je prekrita marsikatera kanarska plaža. Jugoslavija je leta 1984 priznala Zahodno Saharo, Slovenija pa v svoji maniri raje tišči glavo v pesek.

