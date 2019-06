Včeraj nas je zapustil dolgoletni sodelavec Max Modic

V uredništvu njegovi družini izrekamo iskreno sožalje

V nedeljo, 9. junija, je po težki bolezni v večna lovišča odšel naš prijatelj in dolgoletni sodelavec Mladine Max Modic. Star je bil 55 let. Poleg novinarstva se je ukvarjal tudi s filmsko kritiko, stripi in filmsko produkcijo. Ohranili ga bomo v lepem spominu.