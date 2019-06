Profesorji prekarci spijo v avtomobilih in so odvisni od socialne pomoči

Tudi univerzitetni profesorji so v zadnjih letih postali del gospodarstva z občasnimi zaposlitvami

© Pixabay

V zadnjih desetletjih se je na visokih šolah v ZDA zelo povečalo število profesorjev, ki so zaposleni za določen čas, za minimalno plačo, ne pripadajo jim bonitete, nimajo zagotovljene socialne varnosti. Ti »adjunct« profesorji so prekarni delavci. Eden izmed njih Lee Hall je v Guardianu napisal, da zasluži manj kot sprehajalec psov. Andrew Behrendt je za New York Times pojasnil, da mu nizka plača, ki jo ima kot prekarni profesor, ne omogoča, da bi varčeval za hišo in si ustvaril družino, še posebej zdaj, ko s težavo odplačuje kredit, ki ga je najel za študij.

Službo je iskal tudi zunaj akademske sfere, v javnem sektorju ali neprofitnih organizacijah, toda zelo rad poučuje. Zato se je priključil skupini zaposlenih na univerzi Pittsburgh, ki se dogovarjajo o ustanovitvi sindikata prek katerega bi zahtevali dvig plač za prekarne profesorje. S tem namenom so se povezali s sindikatom jeklarjev, ki ima prav tako sedež v Pittsburghu.

Avtor Herb Childress, ki je bil tudi sam prekaqrni profesor, v svoji novi knjigi o profesorjih prekarcih The Adjunct Underclass: How America’s Colleges Betrayed Their Faculty, Their Students, and Their Mission piše, da študenti po koncu predavanja odidejo v svoje sobe, profesorica pa do svojega avtomobila, da se malo odpočije, potem na hitro poje cheeseburger in se odpelje na drugo univerzo, kjer ima naslednje predavanje. S temi predavanji komajda zasluži minimalno plačo. Tudi univerzitetni profesorji so v zadnjih desetletjih postali del gospodarstva z občasnimi zaposlitvami (gig economy). Leta 1975 je bilo na ameriških univerzah začasno zaposlenih 30 odstotkov profesorjev, v letu 2011 se je ta delež povzpel na 50 odstotkov, zdaj jih je že 70 odstotkov.

Leta 1975 je bilo na ameriških univerzah začasno zaposlenih 30 odstotkov profesorjev, v letu 2011 se je ta delež povzpel na 50 odstotkov, zdaj jih je že 70 odstotkov.

Eve Ottenberg na portalu Truthout piše, da so po Childressovih besedah prekarni profesorji vozniki tehnološkega podjetja Uber v akademskem svetu. Po njegovih podatkih je 25 odstotkov profesorjev prekarcev odvisnih od ene od socialnih pomoči. Nekateri si prihodke izboljšujejo celo s ponujanjem spolnih storitev.

Istočasno so se v zadnjih desetih letih izjemno povišale plače predsednikov univerz. Po podatkih Business Insiderja so se plače predsednikov zasebnih univerz v letu 2016 v povprečju povišale za 4 odstotke in v letu 2015 za 9 odstotkov. Vedno več predsednikov javnih univerz na leto zasluži več kot 1 milijon dolarjev. Nekaj najbolje plačanih predsednikov visokih šol je bilo prisiljenih odstopiti zaradi škandalov. Razlika med plačami zaposlenih na univerzah in njihovimi predsedniki se je povečal tudi zaradi zaposlovanja prekarnih profesorjev.