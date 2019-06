Volk in medved proti državi

Kevyn Jalone / NPS Photo

Ministrstvo za kmetijstvo skuša s podporo interventnemu zakonu kar najhitreje uresničiti izredni odstrel 200 medvedov in 11 volkov. Odločitev je epilog nizu javnih protestov za in proti odstrelu.

Gre za odziv na rastoče pritiske prebivalcev ruralnih območij, ki jim te živali delajo škodo. Slednjo bi lahko dokazano uspešno preprečili tudi s kombinacijo električne ograje in pastirskih psov, za katere obstajajo tudi številne oblike sofinanciranj.

Izkaže se, da trenutno najbolj pogosta ukrepa, odstrel in krmišča, morda celo prispevata k večanju problema. Ko lovci odstrelijo alfa samca, se trop volkov razdrobi, težje lovi divje živali in tako bolj pogosto napada živino. Krmišča, ki naj bi odvrnila medvede od naseljenih območij, pa so eden od razlogov za porast teh zaščitenih zveri.

Ne gre spregledati, da sočasno z rastjo problematike divjih zveri raste tudi število glav živine na naših tleh. Če gozdnim živalim s krčenjem gozdov krademo habitat, jih lahko pričakujemo več na naših vrtovih!

