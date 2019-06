Velika Britanija bo Juliana Assangea izročila ZDA

Je to konec za ustanovitelja WikiLeaksa in za razkrivanje vladnih dokumentov?

Aretacija Juliana Assangea

Britanski notranji minister Sajid Javid je danes dejal, da je v sredo podpisal nalog za izročitev ustanovitelja WikiLeaksa Juliana Assangea ZDA. V petek bo Assange zaslišan še na sodišču, ki bo dokončno odločilo o njegovi izročitvi, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Assange se prejšnji mesec zaradi slabega zdravstvenega stanja ni mogel udeležiti zaslišanja na westminstrskemu sodišču v zvezi z izročitvijo. To bi lahko v petek, odvisno od njegovega zdravja, potekalo v zaporu Belmarsh, kjer prestaja 50-tedensko zaporno kazen, poroča časnik Financial Times.

Javid je tudi dejal, da je Assange "upravičeno za zapahi", britanske oblasti pa so zahtevo za izročitev uradno prejele v sredo.

Uradno so ga v ZDA obtožili zarote z ameriško žvižgačko Chelsea Manning, ki naj bi ji pomagal dešifrirati geslo računalniškega omrežja ameriške administracije. Maja pa so obtožnico razširili še za 17 točk, med drugim so ga obtožili vohunstva. Če bo obsojen v vseh 18 točkah, mu grozi 175 let zapora.

Britanske oblasti so ustanovitelja WikiLeaksa aretirale aprila, potem ko mu je Ekvador odvzel državljanstvo in mednarodno zaščito. Britansko sodišče ga je v začetku maja obsodilo na 50 tednov zaporne kazni, ker je kršil določila pogojnega izpusta. Assange je bil namreč leta 2012 po aretaciji zaradi obtožb posilstva izpuščen na prostost, a se je potem izognil odločanju o izročitvi Švedski s pobegom na ekvadorsko veleposlaništvo, saj se je bal, da bi ga Švedska izročila ZDA.

