Spletna posebnost leta

zajem zaslona / Instagram

V torek so v Cankarjevem domu podelili žaromete, nagrado za medijske dosežke, ki je nasledila propadle viktorje. Želeli bi si, da bi podeljevalci videli dlje od fotrov, kot so Siddharta, Avdić, Bergant, pa tudi Cavazza, Godler in drugi, dasiravno razumemo, da gre bolj za počastitev prepoznavnosti in priljubljenosti kot kvalitete. Najbrž je bila tudi Maruša Majer, edina ženska med individualnimi lavreati, nagrajena zaradi lika Veronike, ki klicari v Studio City.

A pustimo čevlje kopitarjem, umetnike kritikom, ustvarjalce vsebin pa njihovi stroki in se rajši obregnimo ob spletno osebnost leta 2018, ki seveda ni nihče drug kot kronski princ podalpskega Instagrama Borut Pahor. Obregnimo se ob dejstvo, da se mu je kljub državniški funkciji zdelo primerno prisostvovati tovrstni prireditvi. Mar res ni bilo nobene dobrodelne prireditve, kjer bi raje delil petke, nobenega sprejema, kjer bi delal selfije, obiska športnika, s katerim bi pobalinsko sedla na masivno mizo v predsedniški pisarni?

