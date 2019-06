Ena država, dva sistema, več protestov

doctorho / flickr

Minuli teden so v Hongkongu potekale demonstracije proti zakonu o izročitvi osumljencev Kitajski, ki so na ulice pripeljale več sto tisoč ljudi. Protestniki se bojijo, da bo z novim zakonom Kitajska lahko dosegla politične nasprotnike na tem delno samostojnem teritoriju.

Bivša britanska kolonija, ki je bila leta 1997 vrnjena Kitajski, deluje po načelu "ena država, dva sistema" in tako ohranja pravno in politično avtonomijo. Po mnenju protestnikov bi predlagan zakon ogrozil neodvisnost Hongkonga, saj omogoča sojenja v kitajskem pravnem sistemu. Kitajska trdi, da so proteste spodbudile "tuje sile", po navedbah pa stoji za napadi na aplikacijo Telegram, preko katere so se protestniki organizirali.

Večdnevni protesti, ki so se (zaenkrat) končali s policijsko uporabo solzivca, so uspeli začasno prekiniti sprejetje zakona, a ostaja strah, da gre le za politično strategijo. Predvsem pa se leto 2047, ko se izteče "temeljni zakon", ki omogoča delno samostojnost Hongkonga, zdi vse bližje.

