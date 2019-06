V službi tobačnega kapitala

Kako so si tobačne multinacionalke podredile 38 poslancev

Jernej Pavlin, nekdanji tiskovni predstavnik prve vlade Janeza Janše, danes dela kot lobist tobačne industrije. Prav on je tisti, ki je poslancem prinesel lobistično gradivo.

© Matej Leskovšek

Bil je 10. junij, ko je 38 poslancev s prvopodpisanim Jernejem Vrtovcem (NSi) v parlamentarni postopek vložilo predlog zakona o spremembah zakona o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov. Na videz še en popravek zakonodaje, vložen po skrajšanem postopku. A ta predlog zakonskih sprememb je napisan izjemno pedantno, z mnogimi statističnimi vložki, mednarodnimi primerjavami, argumentativnimi bravurami. V njem so citirane številne vladne in nevladne organizacije, predsedniki vlad si iz odstavka v odstavek podajajo besedo, avtorji kot za šalo navajajo evropske direktive. Skratka, res odlično opravljeno delo poslancev in njihovih strokovnih sodelavcev. Izdelek razkriva poslansko svetovljanstvo. A to bi lahko zapisali le, če predlog zakona ne bi bil dejansko ena nižjih točk slovenskega parlamentarizma. Gre namreč za navaden plagiat lobističnega gradiva.