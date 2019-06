Evropska mesta so platformi Airbnb napovedala vojno

Evropska unija (EU) mora delovati v interesu državljanov, ne koncernov. Tudi v primeru Airbnb, ki v evropskih mestih povzroča (pre)visoke najemnine.

Deset evropskih mest je zaprosilo EU za pomoč v boju proti ameriški platformi za oddajanje nepremičnin Airbnb, ker odganja domačine in spreminja soseske. Oblasti v mestih Amsterdam, Barcelona, ​​Berlin, Bordeaux, Bruselj, Krakow, München, Pariz, Valencija in Dunaj je po poročanju Guardiana zaskrbelo mnenje pravobranilca na sodišču EU. Ta je aprila v nezavezujočem mnenju navedel, da bi bilo treba podjetje Airbnb v skladu z evropskim pravnim redom obravnavati kot digitalnega posrednika informacij, ne kot klasičnega nepremičninskega agenta.

Če bodo pravobranilčevo mnenje potrdili še sodniki na sodišču EU, bodo Airbnb in druge platforme za oddajanje nepremičnin lahko prosto poslovale po celotni EU brez kakršne koli odgovornosti, da bi morali lastniki, ki prek njih oddajajo svoje nepremičnine, upoštevati lokalne predpise, ki veljajo za oddajanje nepremičnin v počitniške namene.

V skupni izjavi so mesta navedla, da morajo stanovanja biti v prvi vrsti na voljo ljudem, ki v mestih živijo. Zdaj pa se tam, kjer je mogoče veliko več zaslužiti z oddajanjem stanovanj turistom, domačini soočajo s hudim pomanjkanjem stanovanj in nerazumno visokimi najemninami.

Lokalnim oblastem je zaradi tega treba omogočiti, da proti negativnim učinkom, kot sta strma rast najemnin in »turistifikacija« sosesk, lahko ukrepajo z uvajanjem lokalnih predpisov za omejevanje oddaje nepremičnin v turistične namene. Ker lokalne oblasti najbolje razumejo potrebe prebivalcev, so vedno lahko stanovanjsko področje regulirale s prostorskim planiranjem in svojimi predpisi. Če bo sodišče EU uzakonilo mnenje pravobranilca, jim bo ta pristojnost, ko govorimo o spletnih platformah, odvzeta, svarijo podpisniki pisma.

V pismu predstavniki mest tudi poudarjajo, da ne nasprotujejo oddaji nepremičnin za turistične namene prek spletnih platform, saj turizem mestom zagotavlja prihodek in delovna mesta. Zahtevajo samo pravico do reguliranja tega področja.

Posebej jih skrbi mnenje pravobranilca, da spletne platforme niso dolžne mestnim oblastem posredovati podatkov o oddaji nepremičnin, ki bi jim olajšali ukrepanje z ustrezno regulativo. »Potrebujemo močne pravne obveze, da so platforme dolžne sodelovati z nami pri registracijah in posredovanju podatkov o najemu nepremičnin,« piše v pismu. Čeprav platforme trdijo, da so pripravljene sodelovati, v praksi tega ne počnejo.

Airbnb mnenje pravobranilca sodišča EU pozdravlja, ker predstavlja jasen pregled, katera pravila veljajo za platforme sodelovalnega gospodarstva in kako ta pravila pomagajo ustvarjati priložnosti za potrošnike.

Podžupan Pariza Ian Brossat, ki je pristojen za področje stanovanj, pa opozarja, da so se razmere poslabšale do mere, da v štirih osrednjih okrožjih Pariza četrtina nepremičnin niso več domovi, ampak so namenjene za kratkoročno oddajo turistom. Potem ko je mesto sprejelo nekaj ukrepov, se je število oddaj prek Airbnb umirilo, zdaj pa se ta ameriška družba obrača na evropsko komisijo in se pritožuje nad zakonodajo, ki je očitno zelo naklonjena njenemu poslovanju. Evropska komisija ogroža lokalna pravila, ki jih sprejemajo mesta.

Digitalni koncerni ne smejo postati močnejši od mest, močnejši od držav, je Brossat dejal za francoski radio. EU mora po njegovih besedah delovati v interesu državljanov ne koncernov.