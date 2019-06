Obogateni Iran

Wikimedia Commons

Iran je zaradi geografskega položaja in bogatega nahajališča nafte ponovno v medijih. Zgodovina vmešavanja v notranjepolitično delovanje te države se je s padcem Reza Shah Pahlavija in britansko-ameriške naveze skoraj končala, zato pa se je dogajanje preselilo na globalni nivo: ZDA že vse od leta 2004 grozijo, da ima Iran potencial posedovati jedrsko orožje.

Naj spomnimo, da je istega leta oddelek CIA za nadzor nad iraškim orožjem za množično uničevanje ISG po petnajstih mesecih opazovanja zanikal "trdne" dokaze Busheve administracije. Podobne obtožbe so prenesli na Iran. Ta si je zaradi groženj invazije in ekonomskih sankcij uspešno izpogajal iranski jedrski sporazum, ki so ga ZDA samovoljno prekinile. Iran je na sankcije odgovoril z namero o nespoštovanju določenih omejitev v dogovoru.

Trgovanje z nafto in nadzor nad jedrskim orožjem sta primarni nalogi vsake ameriške garniture. Evropa se zaenkrat drži dogovora, Amerika pa "zgolj" želi, da se Iran vede kot “normalna država”.

