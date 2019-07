Svete sile reda

Queensland State Archives / flickr

Zaupati državne pristojnosti verskemu telesu je sporno tudi, če ni v nasprotju z ustavo. A Alabama je all-in: z nedavno sprejetim zakonom bo lahko megacerkev Briarwood Presbyterian (s hudo rasistično preteklostjo) ustanovila svojo policijo. Zakaj cerkev ne more najeti varnostne službe, kot to počnejo vse ostale organizacije, ostaja odprto vprašanje.

Cerkvena policija bo lahko na lastno pest upravljala preiskave in izvajala aretacije. Delovala ne bo podrejeno, temveč kot alternativa državnim organom pregona. To ponuja izvrstno priložnost prikrivanja kriminalne dejavnosti, ki bi se (morda) dogajala na območju cerkvene posesti. Sploh v času množičnih obtožb spolnega nasilja so tovrstni pomisleki več kot upravičeni.

Bi bila enaka ugodnost na voljo tudi džamiji, sinagogi ali satanističnemu templju? Verjetno ne - utemeljitev bi ležala v posledicah privatizacije državnih organov. In imeli bi prav: vprašanja javne varnosti naj se namreč razrešujejo na policiji in sodiščih, ne pa v spovednicah.

