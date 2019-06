Izpoved ženske, ki jo je v otroštvu zlorabil duhovnik

Od (duhovnega) zaupnika do spolnega zlorabitelja

Slovenska katoliška cerkev se, pritiskom od zunaj navkljub, še vedno upira iskreni in sistemski preiskavi spolnih zlorab znotraj cerkve.

Žrtve spolnih zlorab povsem pričakovano nerade javno govorijo o svoji izkušnji. Žrtve spolnih zlorab duhovnikov še toliko težje, saj cerkev in posledično lokalno okolje še posebej močno pritiskata na žrtev. Molk pa koristi zgolj in samo cerkvi in duhovnikom, ki so zagrešili ena izmed najbolj zavržnih kaznivih dejanj. Zato razširjenost spolnih zlorab v cerkvi ostaja zavita v skrivnost in cerkvenim dostojanstvenikom omogoča minimiziranje problema. A vsaka zloraba je preveč, ne glede na to, v katerem okolju je do nje prišlo. To je zgodba, ki razkriva občutja ene od žrtev, ki jo je zlorabil duhovnik.