»Kocke v roko in na juriš!«

Partizansko gibanje te dni dobiva svojo namizno igro

Partizani, kakršne je za namizno igro ustvaril ilustrator Iztok Sitar

V četrtek, na nekdanji jugoslovanski praznik borcev, bo izšla namizna igra, ki posebej izstopa v poplavi zabavnih vsebin. Gre za igro z zgovornim naslovom Postani partizan, ki želi zlasti mlajšim igralcem približati vrednote narodnoosvobodilnega boja in jih seznaniti s ključnimi zgodovinskimi resnicami iz tega obdobja.

Njena zasnova je preprosta, udeleženci premikajo figurice partizanov in partizank po zemljevidu okupirane Slovenije in pri tem napadajo belo obarvane postojanke okupatorjev in njihovih pomagačev. Dodatne točke zbirajo z odgovori na vprašanja iz kviza, poimenovanega Partizanska šola; igralec mora na primer povedati, katera je bila največja okupatorjeva ofenziva na jugoslovanskih tleh, v kateri je sodelovalo kar 127 tisoč vojakov. Drugače od drugih namiznih iger Postani partizan spodbuja sodelovanje, saj si soigralci med seboj lahko pomagajo, pri iskanju odgovorov na vprašanja pa lahko uporabljajo tudi računalnike in mobilnike. Igra obravnava 250 zgodovinskih dogodkov, ki zadevajo 130 slovenskih krajev, njen zmagovalec pa je razglašen za vrhovnega poveljnika partizanskih enot.

Idejni oče projekta je aktivist in raper Darko Nikolovski; v uvodni predstavitvi na spletni strani igre je med drugim povzel dogajanje ob okupaciji in razkosanju Slovenije ter zločine, ki so jih na zasedenem ozemlju zakrivile okupacijske enote. Uvod je sklenil takole: »Kljub vsem tem grozotam so se na stran okupatorjev postavili izdajalci slovenskega naroda: bela garda, plava garda, domobranci, četniki in ostala svojat. Ti pa se brez razmišljanja kot pravi antifašist pridružiš prvim partizanskim enotam. Tovariš, tovarišica, zdaj pa kocke v roke in na juriš! Preženi besneče in reši trpeče! Prebudi v sebi narodnega heroja! Za svobodo v boj!«

To ni prvič, da se je Nikolovski – svoj čas je bil tudi med bolj znanimi člani stranke Zares – družbeno angažiral in izrazil naklonjenost partizanskemu gibanju. Med drugim je nastopil na prireditvi Nosil bom rdečo zvezdo, na kateri je s Tržaškim partizanskim pevskim zborom Pinko Tomažič izvedel pesem Zlovenija, moja dežela. Lani pa je rapal na dobrodelnem koncertu, ki ga je v Mariboru pripravilo humanitarno društvo Up-ornik.

Tega vodi Boris Krabonja, sicer profesor zgodovine na mariborski Srednji ekonomski šoli; prav Krabonja je pripravil vprašanja za Partizansko šolo pri namizni igri, ki jo je zasnoval Nikolovski. »Dare je pravi borec, in ko me je prosil za sodelovanje, sem takoj sprejel,« je povedal humanitarec. Ter dodal, da »zame partizanski boj pomeni edino pot, po kateri moramo iti, da bo svet postal spet normalen. Zakrivanje tega dejstva pa je kolaboracija in tega so krivi novodobni slovenski neonacisti, vključno z nekaterimi najvidnejšimi politiki.«

Poleg Krabonje so pri pripravi nalog za igro Postani partizan sodelovali še zgodovinarji Božo Repe, Blaž Torkar in Martin Premk, zemljevid, po katerem igralci premikajo figurice, pa je nastal na podlagi projekta Agencije za raziskovalno dejavnost. Grafična podoba igre je delo priznanega striparja Iztoka Sitarja.