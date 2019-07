Nevidno umiranje otrok

Od leta 2014 do 2018 je v Sredozemskem morju utonilo vsaj 678 otrok beguncev, na svetovni ravni nekaj manj kot 1600

Slika utopljenega sirskega otroka, ki je pred časom pretresla svet

© YouTube / NBC

Zgodaj zjutraj 1. septembra 2018 sta dva gumijasta čolna zapustila libijsko obalo in zaplula po Sredozemskem morju proti Evropi. Na krovu vsakega je bilo 160 ljudi. Eden od preživelih je povedal, kaj se je potem zgodilo. »Okoli 13. ure je našemu čolnu pošel zrak. Na krovu je bilo 165 odraslih in 20 otrok. Satelitski telefon je kazal, da nismo bili daleč od malteške obale. Italijansko obalno stražo smo prosili za pomoč, prvi ljudje so že popadali v vodo,« je razlagal. Ko je prišla pomoč, je čoln že zdavnaj potonil. Rešili so 55 ljudi, med njimi ni bilo nobenega otroka. To je le eden od številnih primerov nevidnega umiranja otrok, navaja die Zeit.

Od leta 2014 do 2018 je v Sredozemskem morju utonilo vsaj 678 otrok, v svojem poročilu navaja Mednarodna organizacija za migracije (IOM). To so samo tisti otroci, za katere so svojci in preživeli povedali, da so utonili. Strokovnjaki pravijo, da je dejansko v Sredozemskem morju zagotovo umrlo veliko več otrok.

Tri leta preden je se je potopil čoln z 20 otroki na krovu, je javnost v Evropi šokirala fotografija turške fotografinje Nilüfer Demir. Na njej na obali leži deček. Oblečen je v rdečo majico in modre kratke hlače. Valovi se zaletavajo v njegovo negibno truplo. Petletni Alan Kurdi je utonil, ko je njegova družina poskušala priti iz Turčije v Grčijo. Pred nekaj dnevi je povzročila ogorčenje še ena fotografija. Na njej sta Óscar Alberto Martínez Ramírez in njegova dve leti stara hči Valeria. Oba ležita na obali reke Rio Grande, obraza imata v vodi. Utonila sta, ko sta poskušala prečkati reko, mejno reko med Mehiko in ZDA.

Dodatno opozorilo, da umre veliko več otrok beguncev, kot je navedeno v uradnih poročilih, navaja španska nevladna organizacija Caminando Fronteras, ki je od jeseni 2015 do božiča 2016 dokumentirala mrtve begunce na španski obali in zahodni obali Sredozemlja. Med 358 mrtvimi je naštela tretjino mladoletnikov.

Od leta 2014 do 2018 je bilo na svetu dokumentiranih 1593 smrti begunskih otrok, od tega 40 sredi Evrope. Dejansko število je gotovo precej višje. V zavesti ljudi ostajajo le posamezni primeri. Celo izkušeni opazovalci migracij otroke pogosto spregledajo. Nihče namreč ne posveča pozornosti temu, koliko so stari ljudje, ki se odpravijo na pot. Strokovnjaki Mednarodne organizacije za migracije lahko štejejo le mrtve, ki jih odkrijejo. Tudi takrat njihove starosti pogosto ne registrirajo. Samo za 14 odstotkov mrtvih so na voljo podatki o starosti, 70 odstotkov umrlih nikoli ne najdejo, piše v poročilu IOM.

Najbolj smrtonosna begunska pot je tista, na kateri je najmanj znanega o umrlih. Med 2014 in 2019 je v Sredozemskem morju utonilo 17.900 ljudi, od tega okrog 12 tisoč niso nikoli našli ali identificirali, ocenjujejo na IOM. Samo za deset odstotkov tistih, ki so umrli, ker je potonil čoln, je znana starost.

