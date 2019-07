Salvini se rima na Mussolini

Danes je nov dan

Salvini je junak našega časa. Je narodni heroj, neizmerno močan in neizprosen do šibkejših, neutrudni borec proti bruseljskemu establišmentu, kjer je 14 let zasedal poslanski stolček, in svetilnik nove normalnosti v Italiji.

S svojim diskurzom obuja mokre sanje zaplankanih Italijanov, ki idealizirajo zlato dobo imperialnega razcveta nacije pod jarmom fašizma. Salvini ustvarja Italijo po svoji podobi. Tako, ki temelji na rasizmu in nestrpnosti, vse v imenu branjenja katoliških vrednot. Zato je za tuje reševalne ladje zaprl pristanišča in s tem v smrt poslal več tisoč ljudi.

Tudi po tem, ko je "iz principa" več kot dva tedna na morju zadrževal skupino 40 ljudi, ki jih je iz Sredozemlja rešila Sea Watch 3, se je zgovarjal na “načela”. Ladja je pristala na Lampedusi, Salvini pa je poraz svojega terorja in izsiljevanja hitro preobrazil v zmago z aretacijo “kriminalne” kapetanke Carole Rackete. Bedak Salvini je uspeh “pravice” proslavil tudi na družbenih omrežjih.

