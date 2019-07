FOTOGALERIJA: Koga motijo protifašistični spomeniki?

Ponoči so vandali oskrunili številne partizanske spomenike

Oskrunjen spomenik revolucije pred parlamentom

© Gašper Lešnik

Minula noč v Ljubljani je minila v luči najobsežnejšega vandalskega pohoda do zdaj. Vandali so se lotili spomenikov, ki so povezani z narodnoosvobodilnim bojem in predstavljajo pomemben del slovenske zgodovine. Poleg tega pa so številni od njih stvaritve priznanih slovenskih kiparjev.

Med drugim so z oranžnim sprejem in nestrpnimi komentarji poškodovani spomenik revolucije kiparja Draga Tršarja, spomenik Borisu Kidriču kiparja Zdenka Kalina, spomenik padlim v narodnoosvobodilnem boju pri Gimnaziji Vič in spomenik talcem ob Večni poti kiparja Ivana Štreklja.

Vandalski pohod je obsodilo že nekaj politikov in političnih strank, med njimi Levica in SD ter predsednik republike Borut Pahor in evropski poslanec Milan Brglez. Ministrstvo za kulturo pa je sporočilo, da je sanacija že v teku in da obsojajo vandalizem, ki se je zgodil nad kulturno dediščino, med katero so spomeniki državnega in lokalnega pomena.

PREBERITE SI TUDI:

Kultura smrti. Za tiste, ki se zgražajo nad barbarstvom ISIS-ovih vojakov, hrvaška država je izpeljala podoben, zelo temeljit kulturocid, saj je podrla kar 2699 spomenikov. Piše Heni Erceg.

Oskrunjeni spomeniki. Domobranci v Tolminu. Piše Tjaša Zajc.

Spoštuj vse mrtve. Kaj se dogaja s slovenskimi spomeniki NOB in revoluciji.

Odraz sodobnosti. Poškodovan spomenik zmagi nad fašisti. Piše Klemen Košak.

Ne spomeniku? Piše Grega Repovž.