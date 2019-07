Sovraštvo na Balkanu ne gre nikoli na počitnice

Danes je nov dan

Z juga v teh pasjih dneh spet prihajajo pasje novice.

Srbska organizacija Istočna alternativa je prejšnji teden v centru Srebrenice, kjer so srbske čete leta 1995 pobile več kot 8000 Bošnjakov, postavila spomenik srbskim (!) žrtvam. Tekst na spomeniku gre nekako tako: "V spomin nedolžnim Srbom, ki so jih ubile muslimanske horde." V luči tega, da v BiH 9 mesecev po parlamentarnih volitvah zaradi nestrinjanja glede vstopa v NATO še vedno nihče ne vlada, Republika Srpska pa že rožlja z orožjem, so take provokacije strašno nevarne.

Tudi med Prištino in Beogradom ni nič bolje. Vučić seveda ne zamudi nobene priložnosti, da pokaže, da Kosova ne priznava, Kosovarji pa so se sedaj maščevalno odločili, da na vse srbske izdelke uvedejo 100 % carine. Severni del države seveda protestira: zaprli so vse lokale, v Mitrovici v ponedeljek denimo ni bilo mogoče kupiti niti kruha.

Že Churchillu je bilo jasno, da Balkan proizvede več zgodovine, kot je lahko skonzumira. Mir ni samoumeven, pazimo nanj!

Agrument ustvarja Danes je nov dan.