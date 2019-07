Kako brati ulice?

Ljubljana Graffiti Tour in Street Art Festival pričata o izjemnem bogastvu in pestrosti lokalne poulične umetniške krajine in njenega političnega naboja

Delo pouličnega umetnika, ki ustvarja pod psevdonimom Lo_milo. Ta na zidovih ljubljanskih ulic (in onkraj njih) navdušuje z minimalističnimi, estetiziranimi, a izjemno poetičnimi in konceptualno zgovornimi deli.

© Osebni arhiv

Med Ljubljančani zaradi majhnosti središča mesta, v katerem živijo, velja, da ga poznajo do potankosti. Številnim Ljubljančanom – pa ne le njim, isto se dogaja v tako rekoč vseh mestih – se zdi, da novejše mestne predele odkrijejo zgolj takrat, ko obiščejo kakšnega novega znanca in z njegovega balkona uzrejo neznano dvorišče. A v Ljubljani slehernika dejansko obkrožajo številne stvari, ki pripovedujejo očarljive zgodbe, obdajajo ga podrobnosti, v katerih se skrivata bogata zgodovina in sporočilnost, a jih bodisi niti ne zazna ali pa jih jemlje kot popolnoma samoumevne ter se mimo njih dan za dnem sprehaja, ne da bi se o njih spraševal. Za odpiranje novih obzorij mikro sveta so tu številna tematska vodstva po mestu, ki se osredotočajo na alternativne vidike pristne ljubljanske izkušnje.