Ženske, ki je zaradi strela v trebuh izgubila zarodek, ne bodo obtožili

Noseča ženska v Alabami, kjer velja najstrožja zakonodaja glede splava, ustreljena v sporu in razglašena za morilko

V ZDA je v zadnjih tednih močno odmeval primer ženske iz Alabame, ki so jo maja obtožili zaradi smrti zarodka. Alabamčanka je splavila, potem ko jo je med prepirom neka druga ženska ustrelila v trebuh. Osemindvajsetletnico so prejšnji teden aretirali, pristojna tožilka pa se je v sredo na koncu odločila, da se obtožbe proti njej zavržejo.

Sladki dom Alabama

Pred dobrim mesecem je najstrožji zakon o splavu v ZDA, ki so ga sprejeli v zvezni državi Alabama, spodbudil številne proteste. Splav v tej zvezni državi ni dovoljen niti po posilstvu ali incestu, samo v res izjemnih primerih, ko je ogroženo življenje nosečnice. Zdravnikom, ki bi splav vseeno opravili, grozi 99- letna zaporna kazen. Zarodki imajo v Alabami status živega bitja, saj se po tamkajšnjem pravu življenje začne s spočetjem, ne z rojstvom, zato so lahko obravnavani kot žrtve umora.

Tako pridemo do bizarnega primera, obsodbe, ki je prejšnji teden doletela 27-letno Marshe Jones. Ta je bila v petem mesecu nosečnosti, ko se je pred trgovino v mestu Pleasant Grove (ime mesta, ironično, pomeni 'prijetni gaj') sporekla z neko žensko in ta jo je petkrat ustrelila v trebuh. Nosečnica je preživela, njen otrok pa ne – vendar napadalka, Ebony Jemison, ni bila obtožena kaznivega dejanja, pač pa so Jonesovo (poudarjamo: žensko, ki je bila ustreljena) obtožili uboja nerojenega otroka. Spor naj bi bila menda začela ona, v Alabami pa poleg grozljive zakonodaje v zvezi s splavom velja tudi pravica do fizične obrambe pred napadalci, če so razlogi za uporabo sile utemeljeni. V tem primeru so se očitno izkazali za takšne in Jonesova je kriva, ker je nerojenega otroka izpostavila nevarnosti – enako, kot bi bila kriva, če bi bil v sporu ustreljen njen živi otrok.

Nam se zdi takšna kazen podobno smiselna kot preganjanje čarovnic v srednjem veku, prebivalci mesta Pleasant Grove, ki so obremenjeni predvsem z varovanjem pravic otrok, rojenih ali še nerojenih, pa v njej ne vidijo ničesar spornega. Zanje je vprašanje le, poroča New York Times, kakšno kazen naj bi Jonesova dobila, ne, ali naj bi bila sploh kaznovana. »Treba je spoštovati zakon,« je dejal eden od njih. Zakon, ki ne dovoljuje splava in po katerem je mogoče umoriti človeka, ki se sploh še ni rodil, hkrati pa še kar dovoljuje, da vsak v žepu nosi pištolo in jo potegne na plan vsakič, ko se počuti ogroženega, tako kot je storila Ebony Jemison.

Kako resno misli Alabama z opominjanjem žensk, da je, ko zanosijo – na kakršenkoli način že –, njihova edina naloga, da donosijo in rodijo zdravega otroka, dokazuje tudi zakon o ogrožanju s kemičnimi snovmi iz leta 2006, po katerem preganjajo vse ženske, ki so zarodke izpostavljale drogam ali kakšnim drugim snovem. Lani je bila 29-letna Jessica Lindsey obsojena na deset let zapora, ker je med nosečnostjo uživala heroin – in ni bila edina. Zdravniki so opozorili, da bi ta zakon lahko pahnil noseče odvisnice od drog v tako stisko, da med nosečnostjo sploh ne bi iskale zdravniške pomoči, to pa ne pripomore k razvoju zdravega ploda, a so jih preglasile floskule o »varovanju pravic nerojenih otrok«. Kot da je ženska samo robot, v katerega vložiš zarodek, od tega trenutka pa njeno telo ne pripada več njej, temveč državi.

Marshae Jones je imela, kot prav tako piše New York Times, še to smolo, da je približno v istem času kot otroka izgubila še službo, hiša pa ji je zgorela v požaru.